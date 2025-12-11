Cardama: el FA analiza crear comisión investigadora por las graves irregularidades detectadas

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) evalúa impulsar la instalación de una Comisión Investigadora en 2026 para profundizar sobre las "situaciones irregulares" detectadas en la compra directa de buques a la empresa Cardama. El senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada, fue enfático al calificar el proceso como "uno de los mayores fraudes de la historia del Uruguay en materia de compras públicas". Cabe señalar que la declaración votada por mayoría y que respaldó a la ministra Lazo, subraya que el Senado "se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa" para evaluar la posible existencia de responsabilidades adicionales de las anteriores autoridades del gobierno de Lacalle Pou.