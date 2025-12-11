Hacete socio para acceder a este contenido

Política Cardama | Investigadora | Frente Amplio

A fondo

Cardama: el FA analiza crear comisión investigadora por las graves irregularidades detectadas

La bancada de senadores del Frente Amplio analizará la posibilidad de conformar una comisión investigadora para esclarecer el caso Cardama y determinar responsabilidades.

Interpelación por Cardama

La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) evalúa impulsar la instalación de una Comisión Investigadora en 2026 para profundizar sobre las "situaciones irregulares" detectadas en la compra directa de buques a la empresa Cardama. El senador Daniel Caggiani, coordinador de la bancada, fue enfático al calificar el proceso como "uno de los mayores fraudes de la historia del Uruguay en materia de compras públicas". Cabe señalar que la declaración votada por mayoría y que respaldó a la ministra Lazo, subraya que el Senado "se reserva el derecho y responsabilidad de continuar investigando los hechos referidos a este proceso de compra directa" para evaluar la posible existencia de responsabilidades adicionales de las anteriores autoridades del gobierno de Lacalle Pou.

Respaldo del Frente Amplio

En su declaración formal tras la interpelación a la Ministra de Defensa, Sandra Lazo, la bancada hizo hincapié en la necesidad de esclarecer el proceso de "adjudicación de una compra directa por parte de las anteriores autoridades", buscando la transparencia y la defensa del patrimonio público. La decisión de evaluar seriamente la investigadora en 2026 subraya la gravedad que la fuerza política le otorga al tema.

La bancada frenteamplista expresó su pleno respaldo a la actual gestión del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Los legisladores manifestaron su "conformidad sobre lo expresado en Sala" por la Ministra Lazo, valorando su "disposición a brindar información detallada, asumir responsabilidades institucionales y colaborar con total transparencia" en el caso. El respaldo se extendió a la actuación del Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al Prosecretario, Jorge Díaz, y al Presidente de la República, Yamandú Orsi. El FA sostiene que la actuación del gobierno "refleja el compromiso con la probidad administrativa y la defensa de la soberanía nacional" y constituye "un ejercicio pleno de la responsabilidad republicana y del control democrático".

Temas

