Se inscribieron más de 160.000 personas para participar en el programa Uruguay Impulsa

El tema del trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones de los uruguayos y el programa Uruguay Impulsa es una buena alternativa de cara al futuro. Las inscripciones al programa Uruguay Impusa cerraron este martes con 162.464 personas anotadas, según informaron desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Congreso de Intendentes. Los cupos disponibles son 5.500 y la selección se hará a finales de este mes mediante un sorteo a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Manos a la obra
Según los datos de la OPP, los cinco departamentos con más inscriptos son Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú y Rivera.