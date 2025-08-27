Se inscribieron más de 160.000 personas para participar en el programa Uruguay Impulsa

La participación en el programa será considerada actividad laboral a efectos jubilatorios y de pensiones, y habilita la percepción de subsidios por maternidad, enfermedad o accidente laboral.

Capacitación de personas

Respecto de las capacitaciones, la página web de Uruguay Impulsa informa que los cursos se determinan según los diagnósticos de cada sector, las demandas específicas de cada departamento y a consultar con cámaras empresariales, locales y datos del MTSS sobre las necesidades de mano de obra.

El jueves 21, el Coangreso de Intendentes definió los cupos para cada departamento. Montevideo y Canelones son los que más cupos tienen, 1.287 y 854, respectivamente; les siguen Salto (306), Paysandú (298), Maldonado (265), Rivera (246), Tacuarembó (213), San José (205), Artigas (197), Colonia (195), Cerro Largo (187), Durazno y Rocha (176), Río Negro (171), Florida (166), Treinta y Tres (165), Lavalleja (157), Soriano (140) y Flores (97).

Según los datos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, los cinco departamentos con más inscriptos en el programa son Montevideo con 48.884 personas, Canelones con 24.017, Salto con 11.218, Paysandú con 8.554 y Rivera con 8.467.