Senado aprobó descentralización de la defensa pública

La ley propone una estructura orgánica jerarquizada, integrada por un Director Nacional, un Director Nacional Adjunto, los directores de defensorías, los defensores públicos, procuradores y funcionarios administrativos. Los defensores conservarán autonomía absoluta en el ejercicio de sus funciones, pudiendo actuar con independencia en la defensa de sus patrocinados.

El texto también incorpora la posibilidad de brindar apoyo interdisciplinario —psicológico o social— a través de convenios con instituciones públicas o privadas, y busca separar institucionalmente a la defensa del Poder Judicial, adecuando la normativa uruguaya a las recomendaciones internacionales sobre independencia de la defensa pública y fortalecimiento del acceso a la Justicia

Para los más vulnerables

Ante esto, Moreira explicó en rueda de prensa que la iniciativa responde a recomendaciones internacionales que instan a Uruguay a fortalecer el rol de la defensa legal pública, especialmente tras la reforma del proceso penal en 2014. “Hemos fortalecido a la Fiscalía, la separamos, le dimos otra institucionalidad y la defensa quedó como la parte más débil del proceso”, dijo.

La senadora destacó que la Defensoría Pública “es para los más vulnerables, para los que no tienen plata, para las mujeres, para los niños”, y enfatizó su función en el acceso a la Justicia y la protección de los sectores más débiles. En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizarle autonomía técnica y financiera: “Hay que dotarla de recursos, no solamente darle esta autonomía técnica, hay que darle autonomía financiera”.

Con respecto a los recursos para implementar la nueva estructura, Moreira reconoció: “Vamos a pelear presupuesto para eso”. Moreira aseguró que hay que encontrar un arreglo, debido a que en la actualidad la defensoría está actuando, que pertenecen hoy a la Suprema Corte de Justicia, por lo que “debería desprenderse o buscar un acuerdo sobre cómo se haga”, explicó.

La senadora recordó que el proyecto es fruto del trabajo de la Asociación de Defensores del Poder Judicial, que impulsa esta reforma desde 2018. “Ellos están pidiendo más defensores, recursos de gastos e inversiones y ser equiparados con el Poder Judicial”, afirmó.

Finalmente, Moreira precisó que la nueva estructura contempla una Dirección Nacional, cuya designación generó debate parlamentario en torno a su constitucionalidad. Según explicó, los concursos serán organizados por la propia Defensoría, aunque tendrán que ser homologados por la Suprema Corte de Justicia, conforme a lo establecido por la Constitución.