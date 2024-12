Sigue la polémica entre Olivera y Da Silva que va del "show" al "vedetismo"

Luego le preguntaron si habló con el senador Da Silva luego de mantener un dia y vuelta de declaraciones tras la derrota en el balotaje. Contestó que no habló con él y que ya se cruzarán en algún momento. “Son picoteos del momento. A él le gusta el show, le gusta un poco el vedetismo, las marquesinas. Está bien, es su estilo”, señaló, y subrayó que no se lo tomó personal, ya que su “única preocupación” como intendente es ver qué puede hacer por su gente. “Nosotros no estamos para las marquesinas y los cabildeos. La política para nosotros es cambiarle la vida a la gente”, insistió.