Primera interpelación del año: Lubetkin explicará postura uruguaya sobre Venezuela

Además de Lubetkin...

Lubetkin no será el único ministro que deberá concurrir al Parlamento esta semana: también lo harán los titulares de Educación, José Carlos Mahía, y Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Estos fueron convocados en comisión.

Mahía será el primero en asistir. Lo hará el miércoles, convocado por el senador del Partido Colorado, Robert Silva. Concurrirá acompañado por el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani. A Silva le preocupa lo que entiende como “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades. Además, cuestiona el proyecto del gobierno para crear una Universidad de la Educación.

Finalmente, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), para dar explicaciones por los fallecimientos de menores bajo la tutela de la institución.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.