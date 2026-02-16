Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mario Lubetkin | Venezuela | Mercosur

el miércoles

Primera interpelación del año: Lubetkin explicará postura uruguaya sobre Venezuela

Esta semana tres ministros concurrirán al Parlamento, entre ellos el canciller Lubetkin que protagonizará la primera interpelación del año.

Lubetkin deberá informar sobre acuerdo con la UE.

 Diego Lafaclhe / FocoUy
Será el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, quien interpelará a Lubetkin para consultarlo sobre varios temas: en primer lugar, por las “declaraciones y pronunciamientos” del gobierno uruguayo “en relación con los hechos acontecidos en Venezuela”, en referencia al ataque de fuerzas militares estadounidenses en Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En segundo lugar, será por los “próximos pasos en el tratamiento” del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Además, entre los temas a tratar se encuentra la decisión de Estados Unidos de suspender las visas de inmigrantes a su país para 75 países, entre ellos Uruguay.

Además de Lubetkin...

Lubetkin no será el único ministro que deberá concurrir al Parlamento esta semana: también lo harán los titulares de Educación, José Carlos Mahía, y Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Estos fueron convocados en comisión.

Mahía será el primero en asistir. Lo hará el miércoles, convocado por el senador del Partido Colorado, Robert Silva. Concurrirá acompañado por el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani. A Silva le preocupa lo que entiende como “retrocesos” en materia educativa desde que asumieron las actuales autoridades. Además, cuestiona el proyecto del gobierno para crear una Universidad de la Educación.

Finalmente, el viernes 20 concurrirán las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), para dar explicaciones por los fallecimientos de menores bajo la tutela de la institución.

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, expresó “profunda preocupación” por la muerte de estos adolescentes y dijo que hay un “desgobierno” en el INAU.

