"Son ladronas, sicarias, vendepatria": motivos para repudiar las AFAPs

Salle argumentó que este sistema crea un círculo vicioso donde los trabajadores, al no poder llegar a fin de mes, se ven obligados a endeudarse con el mismo sistema financiero que se beneficia de sus aportes. "Le llevan ese dinero al obrero que no llega a fin de mes, y como no llega a fin de mes tiene que usar la tarjeta, tiene que usar el crédito, tiene que pedir prestado. ¿Y a quién le pide prestado? Al sistema financiero que le chupó el dinero por la intermediación de estas sicarias que son las Afaps", declaró.