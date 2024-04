Una monedita para Donald Trump

Parece broma, pero lamentablemente no lo es. En EE.UU. es común la oferta de pólizas para pagar pólizas por parte de empresas de seguro. Evitan que un millonario (como es el caso de Trump) vean afectadas sus fortunas por los depósitos que deben de hacer para evitar ir presos en los juicios en su contra, muchas veces por lavado de dinero, falsear sus declaraciones juradas etc.

En el caso de Trump, hay un par5 de juicios por haber declarado diferentes valores Asus inversiones según le conviniera en cada caso. Pero también va a ser juzgado por el intento de Golpe de enero del 20 y por asociación para cometer delitos. También por pagar a una estrella porno Stormy Daniels. Par que no contara que fue con fondos de campaña y que le había pagado también por tener sexo.

Yo se que para nosotros, desde acá tomando mate en Montevideo, todo esto no suena irreal. Pero es cierto. Capital, le sobra; efectivo, no tiene. Obviamente, puede viajar, comparte tres autos de lujo… previsiones de ese tipo tomó… pero sobre el cúmulo de finanzas no.

Un estudio hecho por especialistas en finanzas (fianzas) inmobiliarias para el New York Times. Así le ha dicho la Chubb Corporation, la empresa de seguros con la que opera. Una de las más grandes del mundo. Es más, hoy 2 de abril tiene menos que ante de Turismo, por haber pagado 91,6 millones por difamación debiendo garantizar ese monto, con más de 100 millones de dólares de garantía.

En rigor, las declaraciones juradas tienen tan poco credibilidad que no se puede pensar cuál es el monto de su fortuna. Aún el capital a invertir no es ni parecido a su situación financiera. Ambas son un misterio. Solo sabemos que el Capital es mucho más que su disponibilidad de efectivo. Se estima que despide en el bolsillo de 350 millones de dólares y el resto (incierto) invertido en propiedades inmobiliarias.

La Fiscal Gral. del Estado de Nueva York Letitia James le acusó en otoño pasado por inflar fraudulentamente el valor de sus activos para enfrentar préstamo favorables. El Juez Arthur Engoron falló con la fiscal e impuso una sentencia: de 355 millones más 454 de intereses. James pudo proceder al cobro inmediato, pero le dio 30 días. Debió pagar pero no lo hizo el pasado 25 de marzo. Apeló el falló, pero según el informe, si lo condenan en segunda instancia bno puede pagar.

A pesar del informe de “Debida Diligencia”, incluido los 30 empresas de fianzas, no llega. Depositó ya, en otra causa (difamación contra la escritora E. Jean Carroll) una fianza 91,6 M de dólares en su caso de, tras acordar con otra empresa de seguros.

Hoy el ex Presidente tiene su atención puesta en los 454 millones que debe pagar si como es prácticamente seguro debe pagar si pierde la apelación. Vencía el 25 de marzo y apeló. Si el nuevo fallo vuelve a ser adverso deberá enfrentar un posible desastre financiero.

En plena campaña electoral para regresar a la Casa Blanca, hay que sumarle al desate financiero la humillación pública. La Fiscalía Gral. de NY, del caso de fraude, podría cobrar los 454 millones embargando propiedades en ese estado o congelar sus cuentas bancarias (cajas de ahorro, cuenta corriente etc.)

Es claro que Trump, candidato a la gorra no tiene un problema económico. Solo financiero. Pero las consecuencias por ello no serán menores. Como pre candidato republicano además está bajo la permanente presión para recaudar dinero y financiar campaña. No todo lo que brilla es oro. Y no todos los billetes sirven para pagar.