Uruguay formalizó la autorización para el ingreso del buque hospital de la Armada de China, denominado Silk Road Ark, al puerto de Montevideo, donde permanecerá entre el 20 y el 24 de enero. La decisión se enmarca en una coordinación regional que también incluye a Brasil, país que recibirá a la embarcación previamente durante el mes de enero.
Misión de cooperación
Uruguay autorizó el ingreso del buque chino Silk Road Ark al puerto de Montevideo
