Uruguay autorizó el ingreso del buque chino Silk Road Ark al puerto de Montevideo

En términos técnicos, el Silk Road Ark cuenta con una infraestructura médica de alta complejidad. Dispone de 14 departamentos clínicos y siete unidades de diagnóstico auxiliar, lo que le permite realizar más de 60 tipos de procedimientos quirúrgicos. Entre las especialidades que puede cubrir se incluyen oftalmología, urología y otras áreas clave de la atención hospitalaria.

Para reforzar su capacidad operativa tanto en alta mar como en zonas costeras, el buque hospital cuenta de forma permanente con un helicóptero Changhe Z-8 embarcado, lo que facilita el traslado de pacientes y el apoyo logístico en situaciones de emergencia.

Pruebas diagnósticas

Durante su estadía en los puertos sudamericanos, la misión contempla la realización de pruebas diagnósticas, estudios de órganos vitales y la aplicación de protocolos de medicina tradicional. Estas actividades se desarrollan en el marco de los acuerdos de cooperación internacional y de diplomacia sanitaria que China mantiene con los países de la región, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar el intercambio en materia de salud.