Política Gira sanitaria |

Misión de cooperación

Uruguay autorizó el ingreso del buque chino Silk Road Ark al puerto de Montevideo

El buque hospital de la Armada china llegará a Uruguay tras operar en Brasil, como parte de una misión de cooperación sanitaria internacional.

Buque hospital chino
Uruguay formalizó la autorización para el ingreso del buque hospital de la Armada de China, denominado Silk Road Ark, al puerto de Montevideo, donde permanecerá entre el 20 y el 24 de enero. La decisión se enmarca en una coordinación regional que también incluye a Brasil, país que recibirá a la embarcación previamente durante el mes de enero.

Según lo previsto en la agenda oficial, el buque realizará una escala en el puerto de Río de Janeiro entre el 8 y el 15 de enero, antes de continuar su travesía hacia la capital uruguaya. La llegada del Silk Road Ark forma parte de una misión de asistencia humanitaria y cooperación médica que China desarrolla en distintos países de América Latina y el Caribe.

Gira sanitaria

La unidad naval arriba a Sudamérica luego de completar una gira sanitaria por Centroamérica y el Caribe. Durante ese recorrido, el buque realizó escalas en Jamaica y Barbados, donde se registraron cerca de 2.000 consultas médicas y alrededor de 100 intervenciones quirúrgicas. Posteriormente, operó en el puerto de Corinto, en Nicaragua, ofreciendo atención en especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia y ortopedia a más de mil pacientes.

En términos técnicos, el Silk Road Ark cuenta con una infraestructura médica de alta complejidad. Dispone de 14 departamentos clínicos y siete unidades de diagnóstico auxiliar, lo que le permite realizar más de 60 tipos de procedimientos quirúrgicos. Entre las especialidades que puede cubrir se incluyen oftalmología, urología y otras áreas clave de la atención hospitalaria.

Para reforzar su capacidad operativa tanto en alta mar como en zonas costeras, el buque hospital cuenta de forma permanente con un helicóptero Changhe Z-8 embarcado, lo que facilita el traslado de pacientes y el apoyo logístico en situaciones de emergencia.

Pruebas diagnósticas

Durante su estadía en los puertos sudamericanos, la misión contempla la realización de pruebas diagnósticas, estudios de órganos vitales y la aplicación de protocolos de medicina tradicional. Estas actividades se desarrollan en el marco de los acuerdos de cooperación internacional y de diplomacia sanitaria que China mantiene con los países de la región, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales y ampliar el intercambio en materia de salud.

