Política Uruguay | violencia digital | diálogo

Pioneros

Uruguay inicia diálogo social para legislar contra la violencia digital de género

Uruguay es el primer país en la región en comenzar el estudio de la Ley Modelo Interamericana y legislar contra la violencia digital de género.

Uruguay se ha convertido en el primer país de la región en presentar y comenzar el estudio de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres. A través de un diálogo social inclusivo, el Gobierno y organismos internacionales buscan robustecer el marco normativo actual para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el entorno virtual.

Durante el encuentro realizado en la Torre de las Telecomunicaciones, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, subrayó la urgencia de este debate: “El 2026 es un año de profundización de la agenda transformadora de derechos. Me comprometo a que el Parlamento tome la discusión este año”. Cosse enfatizó que erradicar el miedo y la violencia es fundamental para el desarrollo humano y valoró el aporte técnico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Un vacío legal frente a una realidad urgente

Actualmente, Uruguay no cuenta con una legislación específica que regule la violencia en entornos digitales. Los datos de la encuesta de 2019 sobre violencia de género revelan que:

  • 8 de cada 10 mujeres uruguayas han vivido violencia de género en algún momento de su vida.

  • El 21% de las encuestadas declaró haber sido víctima de violencia digital en redes sociales.

El camino hacia la implementación: diálogo y cooperación

La adaptación de esta ley modelo se canalizará a través del Consejo Nacional de Género, un ámbito que reúne a más de 30 instituciones estatales, organizaciones sociales y cámaras empresariales.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó que la normativa no solo establece obligaciones para el Estado, sino también para las plataformas digitales e intermediarios de internet. “No queremos que sea solo un debate institucional, queremos que la ciudadanía lo protagonice”, afirmó, resaltando la importancia de un enfoque pedagógico e interseccional.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, defendió que los marcos regulatorios son garantistas únicamente cuando se trabajan "con y para la gente". En la misma línea, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que el hostigamiento digital es una forma moderna de silenciar mujeres y que el multilateralismo es clave: “Sin un esfuerzo regional y cooperativo, nos quedaríamos en un diálogo cerrado”.

Respaldo Institucional

El evento fue organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del MIDES, en coordinación con ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el MESECVI. Este paso sitúa a Uruguay a la vanguardia internacional en la protección de los derechos humanos en la era digital.

