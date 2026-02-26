Uruguay inicia diálogo social para legislar contra la violencia digital de género

8 de cada 10 mujeres uruguayas han vivido violencia de género en algún momento de su vida.

El 21% de las encuestadas declaró haber sido víctima de violencia digital en redes sociales.

El camino hacia la implementación: diálogo y cooperación

La adaptación de esta ley modelo se canalizará a través del Consejo Nacional de Género, un ámbito que reúne a más de 30 instituciones estatales, organizaciones sociales y cámaras empresariales.

La directora de Inmujeres, Mónica Xavier, destacó que la normativa no solo establece obligaciones para el Estado, sino también para las plataformas digitales e intermediarios de internet. “No queremos que sea solo un debate institucional, queremos que la ciudadanía lo protagonice”, afirmó, resaltando la importancia de un enfoque pedagógico e interseccional.

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, defendió que los marcos regulatorios son garantistas únicamente cuando se trabajan "con y para la gente". En la misma línea, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, señaló que el hostigamiento digital es una forma moderna de silenciar mujeres y que el multilateralismo es clave: “Sin un esfuerzo regional y cooperativo, nos quedaríamos en un diálogo cerrado”.

Respaldo Institucional

El evento fue organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del MIDES, en coordinación con ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el MESECVI. Este paso sitúa a Uruguay a la vanguardia internacional en la protección de los derechos humanos en la era digital.