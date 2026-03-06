Uruguay proyecta su estrategia energética al 2035 con foco en competitividad y movilidad sostenible

Transporte y vivienda: ejes de la transformación

Uno de los anuncios más destacados estuvo a cargo de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien señaló que la meta hacia 2050 es que al menos el 50% de la flota de transporte público sea sostenible mediante la electromovilidad. Asimismo, resaltó el impacto directo del alumbrado LED y las obras públicas en la seguridad urbana y la reducción de la contaminación.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, enfatizó el rol social de estas políticas: “Una vivienda sin eficiencia energética es una política pública incompleta”. Paseyro confirmó que se están integrando estándares de desempeño energético en licitaciones de obra y proyectos de vivienda promovida para garantizar menores costos fijos para las familias uruguayas.

Compromiso ambiental y cambio cultural

El plan cuenta con un respaldo interinstitucional que abarca diversas áreas del Estado:

Ambiente: El ministro Edgardo Ortuño posicionó la eficiencia como la principal herramienta de respuesta ante el cambio climático y el cumplimiento de metas internacionales de reducción de emisiones.

Educación: El ministro José Carlos Mahía apuntó a un "cambio cultural" necesario, integrando la gestión responsable de recursos en el sistema educativo.

Planificación: El director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó la necesidad de una gobernanza institucional sólida y mecanismos de monitoreo constantes para esta nueva etapa de transformación.

Reconocimiento a las buenas prácticas: Edición 2026

En el evento se realizó el lanzamiento oficial del Premio Nacional de Eficiencia Energética 2026. Esta distinción, vigente desde 2009, reconoce a instituciones públicas, empresas y centros educativos que demuestren resultados concretos e innovación, integrando este año de forma transversal la perspectiva de género en los proyectos presentados.