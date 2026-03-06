Hacete socio para acceder a este contenido

Uruguay proyecta su estrategia energética al 2035 con foco en competitividad y movilidad sostenible

Uruguay presentó su Plan 2025–2035 con metas en transporte eléctrico, vivienda y competitividad, buscando transformar su matriz energética nacional.

La estrategia de eficiencia energética de Uruguay
En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) encabezó la presentación del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2025–2035 que regirá las políticas de Uruguay. El documento define los lineamientos estratégicos para la próxima década, abarcando los sectores residencial, industrial, comercial, movilidad y sector primario, con un fuerte componente de innovación y financiamiento.

De la matriz eléctrica a la matriz energética

Durante la apertura, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que Uruguay se encuentra en una fase de transición profunda. “Lo que fue la revolución de nuestra matriz eléctrica ahora tiene que convertirse también en una revolución de la matriz energética”, afirmó.

Cardona subrayó que la eficiencia energética es una herramienta clave para la competitividad empresarial, permitiendo reducir costos operativos y reinvertir recursos en el sector productivo. “No es solo una agenda ambiental; es una agenda de desarrollo”, sentenció.

Transporte y vivienda: ejes de la transformación

Uno de los anuncios más destacados estuvo a cargo de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, quien señaló que la meta hacia 2050 es que al menos el 50% de la flota de transporte público sea sostenible mediante la electromovilidad. Asimismo, resaltó el impacto directo del alumbrado LED y las obras públicas en la seguridad urbana y la reducción de la contaminación.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro, enfatizó el rol social de estas políticas: “Una vivienda sin eficiencia energética es una política pública incompleta”. Paseyro confirmó que se están integrando estándares de desempeño energético en licitaciones de obra y proyectos de vivienda promovida para garantizar menores costos fijos para las familias uruguayas.

Compromiso ambiental y cambio cultural

El plan cuenta con un respaldo interinstitucional que abarca diversas áreas del Estado:

  • Ambiente: El ministro Edgardo Ortuño posicionó la eficiencia como la principal herramienta de respuesta ante el cambio climático y el cumplimiento de metas internacionales de reducción de emisiones.

  • Educación: El ministro José Carlos Mahía apuntó a un "cambio cultural" necesario, integrando la gestión responsable de recursos en el sistema educativo.

  • Planificación: El director de la OPP, Rodrigo Arim, destacó la necesidad de una gobernanza institucional sólida y mecanismos de monitoreo constantes para esta nueva etapa de transformación.

Reconocimiento a las buenas prácticas: Edición 2026

En el evento se realizó el lanzamiento oficial del Premio Nacional de Eficiencia Energética 2026. Esta distinción, vigente desde 2009, reconoce a instituciones públicas, empresas y centros educativos que demuestren resultados concretos e innovación, integrando este año de forma transversal la perspectiva de género en los proyectos presentados.

