"Voy a decir lo que pienso": Orsi defendió su estilo de comunicación

El mandatario afirmó que parte de la “buena foto fiscal” del último año del gobierno anterior se sostuvo en un adelanto de fondos futuros que generó alivio momentáneo pero dejó compromisos. Definió su concepción de país como un proyecto construido “con 19 departamentos fuertes, empresarios que invierten, trabajadores organizados y organizaciones sociales que empujan”.
Prioridades programáticas se encuentra en ejecución
Aseguró que el 70% de las prioridades programáticas se encuentra en ejecución y destacó avances simultáneos en empleo, salud, infancia, educación, producción, transporte y seguridad. En salud, subrayó la reducción de 90 a 10 medicamentos esenciales faltantes en ASSE en un mes de gestión directa. En educación, remarcó el Bono Escolar de $2.500, las becas Butiá y la ampliación del tiempo completo.
Sobre pobreza, habló sobre el aumento del 50% en la Tarjeta Uruguay Social y en el Bono Crianza, apoyos que alcanzan a 100.000 hogares. En materia de seguridad, llamó a abandonar la discusión polarizada entre “mano dura” y políticas sociales como único camino. Planteó un enfoque basado en evidencia: “El crimen organizado no se combate gritando más fuerte. Hay que pegar donde duele: en la plata, en la logística y en el territorio”.