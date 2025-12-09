"Voy a decir lo que pienso": Orsi defendió su estilo de comunicación

“Yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo a veces hasta decir lo que siento. Capaz que alguna de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente en estos últimos meses ha sido la cantidad de tropiezos discursivos y los desvíos comunicacionales. Y quiero que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento”, manifestó. Estas palabras también fueron compartidas a través de sus redes sociales.