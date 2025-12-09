Hacete socio para acceder a este contenido

Política Orsi | Prioridades programáticas |

En ADM

"Voy a decir lo que pienso": Orsi defendió su estilo de comunicación

Orsi defendió en ADM su estilo de comunicación y aseguró que seguirá hablando sin filtros mientras impulsa reformas en empleo, salud, educación y seguridad.

Yamandú Orsi en el Almuerzo de ADM.

 Yamandú Orsi en el Almuerzo de ADM.
“Yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo a veces hasta decir lo que siento. Capaz que alguna de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente en estos últimos meses ha sido la cantidad de tropiezos discursivos y los desvíos comunicacionales. Y quiero que sepan que si tropiezo discursivo, es decir, lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento”, manifestó. Estas palabras también fueron compartidas a través de sus redes sociales.

Esta es y continuará siendo la tónica de mi gobierno.

Primeros meses de gestión

En su repaso por los primeros meses de gestión, Orsi aseguró que la herencia recibida “no fue un desastre, tampoco un paraíso”, aunque marcó problemas fiscales y sociales que afectan al país. Señaló que el déficit rondaba el 4% del PBI y mencionó deudas no registradas con claridad, como más de 160 millones de dólares en Transporte y más de 100 millones en ASSE.

El mandatario afirmó que parte de la “buena foto fiscal” del último año del gobierno anterior se sostuvo en un adelanto de fondos futuros que generó alivio momentáneo pero dejó compromisos. Definió su concepción de país como un proyecto construido “con 19 departamentos fuertes, empresarios que invierten, trabajadores organizados y organizaciones sociales que empujan”.

Prioridades programáticas se encuentra en ejecución

Aseguró que el 70% de las prioridades programáticas se encuentra en ejecución y destacó avances simultáneos en empleo, salud, infancia, educación, producción, transporte y seguridad. En salud, subrayó la reducción de 90 a 10 medicamentos esenciales faltantes en ASSE en un mes de gestión directa. En educación, remarcó el Bono Escolar de $2.500, las becas Butiá y la ampliación del tiempo completo.

Sobre pobreza, habló sobre el aumento del 50% en la Tarjeta Uruguay Social y en el Bono Crianza, apoyos que alcanzan a 100.000 hogares. En materia de seguridad, llamó a abandonar la discusión polarizada entre “mano dura” y políticas sociales como único camino. Planteó un enfoque basado en evidencia: “El crimen organizado no se combate gritando más fuerte. Hay que pegar donde duele: en la plata, en la logística y en el territorio”.

