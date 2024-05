Yamandú Orsi apuntó contra Lacalle Pou por sus críticas a la Fiscalía

Lacalle aseveró que "si hay algo" que no hubo en este caso fue "presión sobre los fiscales". "La fiscal falló totalmente contrario a lo que supuestamente se estaba presionando". Y agregó: "Hay preocupación con respecto a algún tratamiento de Fiscalía, no estoy descubriendo la pólvora. Hay causas que van a 180 kilómetros por hora y otras o no van o están quietas".