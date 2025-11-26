¿Qué va a pasar?: agredieron a personal de salud del Hospital Español y también en Paysandú

¿Qué va a pasar?: reunión y eventuales medidas

La FFSP solicitará una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con la subsecretaria, Gabriela Valverde, para evaluar soluciones que frenen estos hechos. Sobre la mesa estarán refuerzos de seguridad, protocolos de prevención y respuestas rápidas ante incidentes en puertas de emergencia.

Pereira anticipó además que se estudian acciones sindicales para “visibilizar una situación que no es exclusiva de Montevideo ni del área metropolitana, sino que se repite en el interior del país”, y que también alcanza al sector privado y a usuarios de ASSE.

Una cifra que preocupa a la FFSP

El dirigente detalló que ya se registraron más de 40 agresiones en lo que va del año. El dato marca una tendencia que preocupa al gremio y reabre el debate sobre la seguridad en los servicios de salud. “Cuidar a quienes nos cuidan es urgente”, insistió.

Mientras se esperan definiciones, la pregunta queda abierta, ¿qué va a pasar ahora? La respuesta dependerá de la rapidez con que autoridades y prestadores concreten medidas efectivas para cortar una escalada que ya no admite demoras.