Sociedad Hospital Español | FFSP |

Inadmisible

¿Qué va a pasar?: agredieron a personal de salud del Hospital Español y también en Paysandú

La FFSP repudió nuevas agresiones en el Hospital Español y en Paysandú contra trabajadores de la salud, alertó por más de 40 ataques en lo que va de año.

Violencia contra trabajadores de la salud, motiva acciones sindicales.
El presidente de la FFSP, Martín Pereira, afirmó que estos episodios “se suman a un aumento sostenido de ataques que no solo crecen en número, sino también en gravedad”. El dirigente advierte que el problema dejó de ser esporádico y se transformó en una amenaza cotidiana dentro de los centros asistenciales.

En un comunicado público, la Federación “repudia enérgicamente” lo ocurrido y exige garantías inmediatas para que el personal pueda trabajar en condiciones seguras. “Es inadmisible que quienes cuidan a la población lo hagan en un contexto de violencia creciente”, subraya el texto.

¿Qué va a pasar?: reunión y eventuales medidas

La FFSP solicitará una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, y con la subsecretaria, Gabriela Valverde, para evaluar soluciones que frenen estos hechos. Sobre la mesa estarán refuerzos de seguridad, protocolos de prevención y respuestas rápidas ante incidentes en puertas de emergencia.

Pereira anticipó además que se estudian acciones sindicales para “visibilizar una situación que no es exclusiva de Montevideo ni del área metropolitana, sino que se repite en el interior del país”, y que también alcanza al sector privado y a usuarios de ASSE.

Una cifra que preocupa a la FFSP

El dirigente detalló que ya se registraron más de 40 agresiones en lo que va del año. El dato marca una tendencia que preocupa al gremio y reabre el debate sobre la seguridad en los servicios de salud. “Cuidar a quienes nos cuidan es urgente”, insistió.

Mientras se esperan definiciones, la pregunta queda abierta, ¿qué va a pasar ahora? La respuesta dependerá de la rapidez con que autoridades y prestadores concreten medidas efectivas para cortar una escalada que ya no admite demoras.

