Sindicales Onajpu | OPP | Consejo de Ministros

Diálogo social

Onajpu: Aguinaldo y aumentos diferenciales para las jubilaciones más bajas

Onajpu plantea un monto equivalente a cuatro bases de prestaciones y contribuciones, esto es, 26.304 pesos; actualmente, la jubilación mínima es de 20.057.

Onajpu presentó sus propuestas en el diálogo Social.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Tras la firma del decreto de creación de la “Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social” en el primer Consejo de Ministros de la administración de Yamandú Orsi, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, comenzó a trabajar en el tema. El proceso culminará con un documento que será entregado al Ejecutivo en abril de 2026.

Ya culminaron los conversatorios del Diálogo Social en Montevideo. Fueron seis, que se suman a los distintos encuentros que se desarrollaron en los restantes 18 departamentos del país. También hubo decenas de audiencias: en total, 67 instituciones y organizaciones de la sociedad civil ya han hecho sus aportes al proceso de intercambio conducido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ahora está previsto que la Comisión Ejecutiva –el ámbito responsable de la elaboración del documento final con propuestas para reformar el sistema de seguridad social– inicie la etapa de búsqueda de acuerdos.

Insumo de Onajpu

Para esto, la Comisión Ejecutiva tendrá como insumo un documento presentado días atrás por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), que contiene una decena de propuestas concretas para mejorar el régimen previsional.

En el documento, según publica este lunes La Diaria, en pos de “lograr mejoras significativas en la calidad de vida de jubilados y pensionistas”, la Onajpu propone implementar una política de aumentos diferenciales para las prestaciones más sumergidas, de forma de recuperar “los ingresos perdidos durante los últimos cinco años”. Se plantea alcanzar un monto equivalente a cuatro bases de prestaciones y contribuciones, esto es, 26.304 pesos; actualmente, la jubilación mínima es de 20.057 pesos.

También se propone incorporar el pago de una partida adicional en junio y diciembre, a modo de aguinaldo. En el documento se señala que esta medida, que “debe implementarse de forma gradual, comenzando por aquellos que perciben menores ingresos”, tiene como objetivo “reforzar los ingresos de las personas en dos momentos críticos del año, que suelen implicar un mayor aumento de gastos en calefacción, alimentación, atención médica y la mejora del disfrute de las fiestas tradicionales”.

Volver a los 60 años

Por otra parte, la Onajpu considera que la edad mínima para jubilarse “debería establecerse nuevamente en 60 años de edad”, al mismo tiempo que debería establecerse un conjunto de incentivos para aquellos trabajadores “que estén en condiciones y deseen postergar su retiro, con tasas de reemplazo a partir del 50%”. Además, se propone llevar a cabo una revisión de los aspectos de la reforma jubilatoria aprobada en 2023 vinculados al retiro parcial, para permitir “a las personas prepararse y adecuarse a la etapa de retiro”.

Fuera de lo estrictamente jubilatorio, se plantea la posibilidad de otorgar determinadas bonificaciones en las tarifas de electricidad y supergás en función de los ingresos totales del hogar, “y no únicamente de la persona que solicita el beneficio”, así como también avanzar hacia “la eliminación gradual de los copagos”. Se advierte que hay “muchos jubilados que se ven forzados a elegir entre los medicamentos prescritos debido a limitaciones económicas”.

