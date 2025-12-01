Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Adeom | TV Ciudad | paro

En lucha

Adeom definió un paro parcial en los municipios A y G

En paralelo, el gremio de TV Ciudad mantiene un conflicto ante el anuncio de una reestructura y la desvinculación de unos 30 funcionarios.

Adeom realizará un paro parcial el miércoles en los municipios A y G.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El sindicato de municipales, Adeom, resolvió un paro de actividades para el miércoles 3 de diciembre entre las 11:00 y las 14:00 en los municipios A y G.

Los trabajadores municipales nucleados en Adeom se declararon en conflicto con la administración del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el marco de la negociación del nuevo convenio salarial para el próximo quinquenio.

Bergara señaló que la Intendencia de Montevideo enfrenta restricciones económicas, aunque afirmó que no se afectarán los derechos laborales. Pese a esto, las posiciones entre la comuna y el sindicato continúan distantes.

La medida de Adeom

Como parte de las medidas de protesta, Adeom definió la realización del paro parcial que alcanzará a los municipios A, que comprende los barrios Cerro y La Teja, y G, que abarca Lezica, Melilla, Nuevo París, Sayago, Colón, Paso de las Duranas y zonas aledañas.

En paralelo, el gremio de trabajadores de TV Ciudad mantiene un conflicto ante el anuncio de una reestructura que implica el fin de varios programas y la desvinculación de unos 30 funcionarios.

La reciente polémica generada por las noticias sobre cambios en TV Ciudad no está vinculada a las medidas de ordenamiento financiero implementadas por la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Explicó que obedecen a una visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento impulsada por el actual director del canal, José María Ciganda.

Entrevistado en Legítima Defensa (el streaming de Caras y Caretas), Bergara precisó que Ciganda “goza de total libertad y apoyo por parte de la Intendencia, la cual no se involucra en cuestiones de gestión, programación, o tono informativo del canal. Este proceso no responde a ninguna lógica de ordenamiento financiero ni de ajuste, y no debe ser comparado con situaciones donde se aduce que el medio estaba dando pérdidas”.

