Adeom definió un paro parcial en los municipios A y G

La medida de Adeom

Como parte de las medidas de protesta, Adeom definió la realización del paro parcial que alcanzará a los municipios A, que comprende los barrios Cerro y La Teja, y G, que abarca Lezica, Melilla, Nuevo París, Sayago, Colón, Paso de las Duranas y zonas aledañas.

En paralelo, el gremio de trabajadores de TV Ciudad mantiene un conflicto ante el anuncio de una reestructura que implica el fin de varios programas y la desvinculación de unos 30 funcionarios.

La reciente polémica generada por las noticias sobre cambios en TV Ciudad no está vinculada a las medidas de ordenamiento financiero implementadas por la Intendencia de Montevideo (IM), afirmó el intendente de Montevideo, Mario Bergara. Explicó que obedecen a una visión de nueva programación y de nuevo funcionamiento impulsada por el actual director del canal, José María Ciganda.

Entrevistado en Legítima Defensa (el streaming de Caras y Caretas), Bergara precisó que Ciganda “goza de total libertad y apoyo por parte de la Intendencia, la cual no se involucra en cuestiones de gestión, programación, o tono informativo del canal. Este proceso no responde a ninguna lógica de ordenamiento financiero ni de ajuste, y no debe ser comparado con situaciones donde se aduce que el medio estaba dando pérdidas”.