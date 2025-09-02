Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Palacio Legislativo |

Presupuesto quinquenal

"El presupuesto nos ignora": Ofucipe instaló carpa frente al Palacio Legislativo

Funcionarios civiles penitenciarios (Ofucipe), instalaron una carpa frente al Palacio Legislativo en reclamo de mejoras laborales y mayor ingreso de personal.

Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) frente al Palacio Legislativo.

El presidente de Ofucipe, Jonathan Perdomo, explicó a Caras y Caretas que la única medida contemplada en la rendición es el ingreso paulatino de 500 nuevos funcionarios, cifra que consideran insuficiente. “Nosotros entendemos que mínimo tenemos que tener un ingreso de 1500 teniendo en cuenta lo que son las aperturas de las nuevas cárceles”, sostuvo.

Perdomo señaló además que el gremio había elevado al Ministerio del Interior un documento con propuestas que incluían transporte gratuito como el que recibe la Policía, un seguro de vida para cubrir los riesgos que enfrentan a diario, el pago efectivo de las horas extra —que actualmente se reconocen en días que difícilmente puedan tomarse— y el reconocimiento de su tarea como trabajo insalubre. Ninguno de estos puntos fue contemplado en el proyecto del Ejecutivo.

"Exigimos medidas inmediatas, compromiso real y voluntad política para transformar esta realidad que se profundiza con cada hecho trágico. No callaremos ante la indiferencia ni aceptaremos que el sistema penitenciario siga siendo una zona de abandono y muerte", dice el comunicado.

"La propuesta es que nos escuchen"

La medida de instalar una carpa frente al Parlamento, explicó Perdomo, es un espacio de “resistencia, denuncia, intercambio y articulación política”. Allí se recuerda a la funcionaria Liliana Serdeña, fallecida recientemente mientras cumplía funciones, como símbolo de la precariedad del trabajo en el sistema penitenciario.

“La idea es que nos escuchen. Ya venimos conversando con varios actores políticos. Queremos que a la hora de presentar un aditivo o alguna discusión, se incluya al sistema penitenciario y se nos dé para adelante con el trabajo social”, afirmó el dirigente.

Ofucipe advierte que mientras el Ejecutivo destina recursos a cargos de confianza y estructuras que “no cambian la realidad”, se siguen omitiendo compensaciones y mejoras concretas para quienes sostienen, día a día, el funcionamiento de las cárceles.

