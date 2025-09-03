Hacete socio para acceder a este contenido

"Se cierra una etapa"

Kreimerman alcanzó acuerdo reparatorio en la causa por la bomba de humo en OSE

El acuerdo establece que el exdirigente de FFOSE, Federico Kreimerman, debe expresar en sede penal sus disculpas por las consecuencias que el episodio pudo haber ocasionado.“Nunca existió delito de atentado”, expresó.

Federico Kreimerman, expresidente de FFOSE.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, cerró este miércoles el proceso judicial iniciado en su contra en 2023 por "los daños ocasionados a OSE en oportunidad de la manifestación del día 13 de junio de 2023" , en el marco de una protesta sindical contra el Proyecto Neptuno.

Según informó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, la fiscal de Flagrancia, Betina Ramos, confirmó que se alcanzó un acuerdo reparatorio entre las partes. El entendimiento establece que Kreimerman debe expresar en sede penal sus disculpas por las consecuencias que el episodio pudo haber ocasionado, dejando constancia de su voluntad de que los conflictos se resuelvan de manera pacífica.

El dirigente sindical había sido formalizado el año pasado por un "delito de atentado especialmente agravado" durante la menciconada movilización en la que se utilizó una bomba de humo.

Kreimerman: "Nunca existió un delito de atentado"

Tras conocerse la resolución judicial, Kreimerman publicó un mensaje en sus redes sociales, encabezado por la frase “Se cierra una etapa”. Allí sostuvo que “durante todo el proceso quedó en evidencia que nunca existió un delito de atentado” y que la acusación “no se pudo sostener y terminó cayendo por sí misma”.

El dirigente subrayó que el acuerdo “es de carácter simbólico” y que, como presidente del sindicato en ese momento, asume “personalmente los hechos vinculados a la manifestación en OSE en 2023”. Además, remarcó que este desenlace “implica que no hay condena ni antecedentes y que nunca existió un delito de atentado”.

Finalmente, afirmó que lo sucedido demuestra que “los trabajadores podemos enfrentar una acusación injusta y salir con la frente en alto”, y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo “el agua y los derechos de los trabajadores”.

