Kreimerman alcanzó acuerdo reparatorio en la causa por la bomba de humo en OSE

Kreimerman: "Nunca existió un delito de atentado"

Tras conocerse la resolución judicial, Kreimerman publicó un mensaje en sus redes sociales, encabezado por la frase “Se cierra una etapa”. Allí sostuvo que “durante todo el proceso quedó en evidencia que nunca existió un delito de atentado” y que la acusación “no se pudo sostener y terminó cayendo por sí misma”.

El dirigente subrayó que el acuerdo “es de carácter simbólico” y que, como presidente del sindicato en ese momento, asume “personalmente los hechos vinculados a la manifestación en OSE en 2023”. Además, remarcó que este desenlace “implica que no hay condena ni antecedentes y que nunca existió un delito de atentado”.

Finalmente, afirmó que lo sucedido demuestra que “los trabajadores podemos enfrentar una acusación injusta y salir con la frente en alto”, y reafirmó su compromiso de continuar defendiendo “el agua y los derechos de los trabajadores”.