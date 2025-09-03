El expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), Federico Kreimerman, cerró este miércoles el proceso judicial iniciado en su contra en 2023 por "los daños ocasionados a OSE en oportunidad de la manifestación del día 13 de junio de 2023" , en el marco de una protesta sindical contra el Proyecto Neptuno.
"Se cierra una etapa"
Kreimerman alcanzó acuerdo reparatorio en la causa por la bomba de humo en OSE
El acuerdo establece que el exdirigente de FFOSE, Federico Kreimerman, debe expresar en sede penal sus disculpas por las consecuencias que el episodio pudo haber ocasionado.“Nunca existió delito de atentado”, expresó.