Última instancia en el MTSS: Supermercados al borde del conflicto

El dirigente sindical explicó que los trabajadores partieron de una posición inicial más alta, pero fueron ajustando sus expectativas durante el proceso de negociación. Sin embargo, la brecha persiste: "Nosotros unimos como es un escenario posible tratando de construir un acuerdo entre líneas, pero la verdad nos ha encontrado en dificultades en concretar la expectativa mínima de los trabajadores y las trabajadoras del sector que era un 3% de crecimiento para los 2 años del convenio. Y bueno, del lado de la cámara nos hemos encontrado con una situación donde en el mejor de los escenarios se ha puesto 2,80 y eso ha dificultado bastante en realidad la posibilidad de encontrar".

Lineamientos

Riverón detalló las diferencias metodológicas en el enfoque de la negociación: "Nosotros partimos de la base de ir por el lado de los lineamientos, pero bueno, del lado de las cámaras se resolvió intentar explorar un escenario parecido al de los lineamientos de la ronda anterior que planteaba sobre una inflación esperada y con recibos asegurar el crecimiento, o sea, no dejarlo tan librado como lo dejan los lineamientos que el Poder Ejecutivo puso en esta ronda".

Esta diferencia de enfoques plantea no solo una discrepancia sobre el porcentaje final, sino sobre la arquitectura misma del acuerdo salarial y cómo se garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores durante el bienio.

La reunión de este lunes en el MTSS será una instancia tripartita donde el gobierno intentará un último acercamiento entre las partes. "Estamos convocados por el MTSS a primera hora de la mañana en lo que algunos presumimos que si no es la última reunión es casi la podríamos decir la penúltima en un sentido de no cerrar la expectativa, pero las fechas están condenando", advirtió Riverón.

El dirigente descartó que el ministerio vaya a laudar directamente: "No, no, el ministerio va a hacer un último intento en realidad en esta reunión de que los actores sociales nos pongamos de acuerdo en las líneas generales de que haya un convenio que termine mejorando las condiciones salariales y las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores y las trabajadoras de todo supermercado que no son pocos, estamos hablando casi 35.000 trabajadores en todo el país".

Escenario de conflicto

Ante la posibilidad de que no se concrete el convenio, Riverón fue claro sobre las consecuencias: "El sector tiene claro en realidad que un primer escenario límite es el momento en el que se termine resolviendo o no por la existencia de un convenio colectivo. Y no hay convenio y bueno, en realidad ahí lo que siempre se ha dicho a la no existencia de las cláusulas de paz habilita después el sector a generar movilizaciones a lo largo de estos 2 años de la manera que entiende mejor".

El presidente de FUECYS enfatizó que el objetivo primario sigue siendo llegar a un acuerdo: "El sector en principio está trabajando en este primer escenario de que las movilizaciones lleven a entender de parte de todos los actores de que tenemos que llegar a un escenario donde haya un acuerdo que plasme la síntesis de esa etapa".

Y cerró con una advertencia sobre los próximos pasos si fracasa la negociación: "Si no llega a haber lo que te decía, pasado ese mojón, los trabajadores y las trabajadoras del sector nos estaremos reuniendo y evaluaremos cuál es el plan de acción a tomar a punto de ese momento para adelante".