Sindicato rechaza reestructura del Pórtland de Ancap y entiende "cierre encubierto"

La resolución quedó a estudio de las direcciones nacionales. “Quedó la idea formada de que nos espera un 2026 plagado de lucha, pero por ahora nos quedamos en la fase de renuncia y rechazo”, agregó Zabala, quien reclamó una reacción urgente de las dirigencias políticas.

Advierten por reducción de plantilla en Paysandú

El presidente del gremio, Salvador Sprovieri, dijo que la concentración de la producción en Minas que planea la petrolera estatal resultaría en la pérdida de la mitad de los puestos de trabajo actuales en Paysandú (unos 40 trabajadores en la otra planta que tiene Ancap).

Sprovieri indicó que el pasado jueves el gremio mantuvo una reunión con el directorio de Ancap. En la misma, las autoridades plantearon la reestructura del negocio aunque "sin un norte", según indicó el dirigente sindical. "No dicen cómo van a efectuar el plan y no hay espacio para plantear (nuevas) propuestas de financiamiento", dijo.

En ese sentido, Sprovieri indicó que Fancap busca plantear nuevas propuestas de financiamiento que no impliquen una afectación del gasto público. Si bien no especificó de qué se tratan, el dirigente sindical sostuvo que se están planificando nuevos mecanismos como un fideicomiso para revertir el negocio que genera pérdidas desde 1999.

Por su parte, la presidenta de Ancap, Cecilia San Román indicó que la petrolera cuenta con un plan de inversión a tres años para revertir las pérdidas del Pórtland. “Tenemos un plan de inversión a tres años en nuestras tres plantas”, aseguró y agregó que durante 2026 la inversión alcanzará los US$ 5 millones, al año siguiente US$ 12 millones y para 2028 llegaría a US$ 11 millones.

Por otra parte, Sprovieri estuvo de acuerdo con la idea del directorio de Ancap de "pensar a largo plazo" aunque sostuvo que en Paysandú se observa con "mucha preocupación" esta situación por la alta tasa de desempleo en el departamento que se ubica en 9,3% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a agosto-octubre de este año. Es el segundo departamento con mayor desempleo luego de Treinta y Tres (que tiene 13,4%).

Sprovieri sostuvo que se espera concretar una nueva reunión con la empresa en enero para coordinar más detalles de la reestructura.