Gobierno de Canelones y Adeom firman acuerdo que permite presupuestar funcionarios y mejorar salario real

“En esta oportunidad vamos a lograr una mejora del salario real que promedia los dos puntos, además de una presupuestación de gran magnitud, comparable a la que se realizó en la época del exintendente Marcos Carámbula”, señaló. Asimismo, anunció que se trabajará para que los funcionarios puedan acceder a tierras para la construcción de viviendas.

Legnani subrayó además la importancia simbólica del lugar elegido para la firma del convenio y destacó el valor del diálogo como herramienta fundamental de la negociación colectiva. “Estamos muy, pero muy contentos. En una negociación se consiguen cosas con diálogo y respeto, y esta no fue la excepción”, concluyó.

Destacan acuerdo

Por su parte, el secretario general de la Intendencia, Pedro Irigoin, afirmó que el proceso de negociación refleja “una salud institucional que va mucho más allá de la firma de hoy”. En ese sentido, destacó que las mejores condiciones laborales “se construyen no solo a través de un convenio, sino también con un trabajo conjunto que apunte a beneficios para todos”, y valoró la disposición del sindicato y sus autoridades para avanzar en ese camino.

Irigoin concluyó señalando que tanto el Gobierno Departamental como los trabajadores comparten los desafíos que implica mejorar las condiciones de vida de quienes residen en el departamento, lo visitan y hacen uso de los servicios que brinda la Intendencia, agradeciendo el proceso de diálogo que permitió “tender puentes”.

El presidente de Adeom Canelones, Santiago Sartori, sostuvo que “estuvimos a la altura de las circunstancias, tanto el sindicato como el gobierno departamental”, y recordó que la asamblea del pasado viernes refrendó el acuerdo y la unidad de la organización sindical. “Lo que hoy se celebra es la presupuestación de todos los trabajadores incluidos en este convenio”, afirmó.

A su turno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que si bien para quienes participan cotidianamente en la negociación colectiva puede tratarse de una instancia más, “si se piensa en los trabajadores, en sus familias y en las consecuencias de no alcanzar un acuerdo, esta firma se transforma en histórica”. Agregó que estas instancias de acuerdo merecen ser destacadas, ya que “representan mejoras concretas para los trabajadores y trabajadoras de un departamento tan importante como Canelones”.

Finalmente, el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, saludó en nombre de la central sindical a todas las partes involucradas en la negociación y destacó los logros alcanzados.

Principales puntos

Este quinto convenio consecutivo establece, entre otros aspectos:

• Presupuestación de funcionarios con un mínimo de cinco años de antigüedad, sin sumarios en curso y con menos de diez faltas en el último año.

• Actualización salarial según el IPC real del semestre anterior.

• Incremento del sueldo base por encima del IPC, en franjas diferenciales que priorizan a los trabajadores de menores ingresos.

• Equiparación de la doble tabla salarial y salarización de partidas acordadas en convenios anteriores.

• Mantenimiento de beneficios como el Decreto 55 para funcionarios en proceso jubilatorio, concursos y ascensos.

• Medidas de carácter social, como el fortalecimiento del protocolo contra las adicciones y mejoras en el camping de Adeom.