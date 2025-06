Cierra La Vienesa y sus trabajadores formarán cooperativa para gestionarla

“El pasado lunes 16 el propietario de La Vienesa decidió cerrar cinco sucursales y mantener tres abiertas”, dijo el sindicalista. No obstante, “aun dejando tres sucursales abiertas, en este contexto de que no tiene para pagar los adeudos salariales, no es viable. No cuenta con recursos para la materia prima, y no está bien desde el punto de vista de la organización del trabajo y la producción. En algunos locales se corta la luz, en otros el agua. No tiene los productos necesarios para exhibir en las vitrinas por lo cual se complica. Pero además, ha bajado en este periodo entre un 35 y 40% las ventas, por o cual se considera casi inviable que quedaran tres sucursales abiertas”.

La Vienesa no paga

Precisó que el pasado el lunes se había acordado en pagar el 20% del sueldo de mayo, “de sueldos de $ 35.000 o 40.000. Eso lo tenía que haber pagado el lunes 16 cuando fuimos a la última instancia del ministerio. No los pago”. Indicó que pidieron un cuarto intermedio y al volver anunciaron que “habían conseguido la plata. Pero no lo depositó el martes 17. Ahí fue cuando se decidió ocupar, porque se vio que había movimiento de inventarios de maquina y se presumía que podía cerrar o sacar las cosas y vender o desaparecer. Por eso los compañeros decidieron ocupar y hacer custodia de las máquinas”.

En ese contexto, este viernes los trabajadores realizaron una movilización con paro de actividades de 8 a 14. Participó la Mesa Coordinadora del Pan y Afines y todas las ramas que la integran. “Nos movilizamos frente a la panadería para pedir que se aclaren las cosas, por los puestos de trabajo y que se pague lo adeudado y que haya una salida decorosa a esta situación porque los compañeros no aguantan más esta agonía”.

Debido a la presión de la movilización, “el conflicto iba a escalar a todo el sector incluida la Confederación de Sindicatos Industriales”, se generó una reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Allí, en el despacho del subdirector de Trabajo Álvaro Inchausti, “quedó claro que esto no es inviable y que los trabajadores van a ser todos despedidos”.

Cierre y cooperativa

Indicó Echeverría que eso hace que “en primer lugar se garantice, a través del Fondo de Insolvencia Patronal, que se puedan cobrar los correspondientes despidos. Y después se va a llamar a concurso en donde los trabajadores, en forma de cooperativa, se van a presentar para poder acceder a autogestionar por lo menos el local principal donde se elabora, y así poder salvaguardar unos 20 o 25 puestos de trabajo”.

De momento sigue ocupada la casa central. “Se sigue trabajando en esa propuesta, el lunes va a haber una reunión con todos los trabajadores de la empresa, participará el dueño, su abogado, el abogado de la Mesa del Pan y los integrantes de la mesa. Se elaborará una propuesta y si la acordamos el martes iremos al Ministerio de Trabajo a firmar el acuerdo. Y ahí podrá levantarse la ocupaciòn y quedar saldado el conflicto. Mientras no suceda eso permanecemos en vigilia ocupando y haciendo custodia de la maquinaria”, concluyó.