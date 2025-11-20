Empresa forestal de Tacuarembó enviará a casi 700 trabajadores al seguro por desempleo

Trabajadores constatan problemas

Tras una visita a los depósitos de la empresa en Canelones en octubre se confirmó la magnitud del problema, agregó. “Presenciar que en los galpones había un stock de más de 40.000 metros cúbicos de tableros. Eso es real”, afirmó.

“La empresa nos informó que en todo el mes de diciembre los trabajadores, los 680, vamos al seguro de desempleo, donde quedará una guardia mínima en la fábrica, hoy es eso lo que sabemos», indicó Bica.

Señaló que el retorno a las actividades está pautado para el 2 de enero, si la situación evoluciona favorablemente.

Por su parte, el dirigente del Soima, Santiago Méndez, dijo al Portal del Pit-Cnt que la decisión fue justificada por la empresa por razones de sobrestock de mercadería en depósitos y la dificultad para colocar su producción en los EEUU. Asimismo, la nueva política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump, también habría influido en la determinación empresarial. "Nos dijeron que hoy están viviendo el mayor sobrestock de su historia", indicó Méndez.

25 años en el país

Lumin es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el país. Es propiedad de un consorcio de inversores institucionales a largo plazo. Desde setiembre de 2017, la empresa pertenece a un consorcio liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), tras adquirir las tierras forestales y la planta de fabricación de tableros contrachapados de Weyerhaeuser en Uruguay.

Gestiona 128.000 hectáreas, 67.000 de las cuáles son bosques forestados en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.