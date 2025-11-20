Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

estiman regreso en enero

Empresa forestal de Tacuarembó enviará a casi 700 trabajadores al seguro por desempleo

Lumin es propiedad de un consorcio liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG); tiene tierras en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y T. y Tres.

Crisis de sobrestock en Lumin.

La empresa forestal Lumin de Tacuarembó, confirmó el envío de aproximadamente 700 trabajadores al seguro de desempleo o licencia durante diciembre, a consecuencia de la caída en las exportaciones a lo largo del año. No obstante, desde la firma y el sindicato estiman que el 2 de enero el personal se estaría reintegrando.

Así lo informó el medio tacuaremboense Portal del Norte que citó declaraciones del CEO de la empresa, Álvaro Molinari, a Radio Zorrilla. Dijo en la ocasión que el descenso en las ventas no es un fenómeno exclusivo de Lumin, sino que afecta a todo el sector forestal.

Esta situación fue confirmada por el sindicato. José Bica, integrante del comité de Lumin y dirigente del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera y Afines (Soima), dijo a Portal del Norte que la gerencia general venía advirtiendo sobre las dificultades en el mercado exterior.

Trabajadores constatan problemas

Tras una visita a los depósitos de la empresa en Canelones en octubre se confirmó la magnitud del problema, agregó. “Presenciar que en los galpones había un stock de más de 40.000 metros cúbicos de tableros. Eso es real”, afirmó.

“La empresa nos informó que en todo el mes de diciembre los trabajadores, los 680, vamos al seguro de desempleo, donde quedará una guardia mínima en la fábrica, hoy es eso lo que sabemos», indicó Bica.

Señaló que el retorno a las actividades está pautado para el 2 de enero, si la situación evoluciona favorablemente.

Por su parte, el dirigente del Soima, Santiago Méndez, dijo al Portal del Pit-Cnt que la decisión fue justificada por la empresa por razones de sobrestock de mercadería en depósitos y la dificultad para colocar su producción en los EEUU. Asimismo, la nueva política arancelaria impuesta por el presidente Donald Trump, también habría influido en la determinación empresarial. "Nos dijeron que hoy están viviendo el mayor sobrestock de su historia", indicó Méndez.

25 años en el país

Lumin es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el país. Es propiedad de un consorcio de inversores institucionales a largo plazo. Desde setiembre de 2017, la empresa pertenece a un consorcio liderado por BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG), tras adquirir las tierras forestales y la planta de fabricación de tableros contrachapados de Weyerhaeuser en Uruguay.

Gestiona 128.000 hectáreas, 67.000 de las cuáles son bosques forestados en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.

