Denuncian caótica elección de horas en UTU y auguran complejo inicio de clases

Además, "estamos eligiendo de manera dual, lo cual es una decisión del señor director general, Juan Pereyra, quien ha comenzado a implementar desde el año pasado un sistema de votación virtual mediante una plataforma privada. No nos oponemos a la virtualidad, ya que entendemos que todo avanza. El sindicato no se niega a esta modalidad, pero manifestamos que podría ser un poco arriesgado considerando la gran cantidad de trabajadores que somos y el hecho de que todos nos conectemos al mismo tiempo".

Inicio caótico

Sin embargo, "se nos había dicho que esto no iba a ocurrir, y, en realidad, ha sucedido. Hay áreas suspendidas porque los compañeros no pueden conectarse". En este contexto, algunos jerarcas salieron a la prensa afirmando que "los docentes no sabíamos conectarnos". "Es importante señalar que estamos hablando de un amplio grupo de docentes de diversas edades. No se trata de una falta de conocimiento sobre cómo conectarse, sino de que pasan ocho horas frente a una computadora, mirando una pantalla en negro, sin saber si hay alguien al otro lado, si sus horas están registradas, si han sido tomadas en cuenta o no. Esto genera una gran inseguridad laboral".

Indicó que hay áreas que han sido suspendidas, como las de Física, Inglés e Historia. "Cuando menciono áreas, me refiero a que detrás de ellas hay personas. A menos de dos semanas del inicio de clases, aún no se ha finalizado la primera ronda de elección de horas," expresó.

"Primero se mencionó que era posible realizar la elección desde un celular", comentó. Sin embargo, "luego se descubrió que el uso del celular presentaba problemas. Posteriormente, los docentes acudían a una escuela, pero no lograban conectarse a la red Ceibal, ya que esta resultaba insegura para la plataforma adquirida por la Dirección General. Por lo tanto, tenían que utilizar sus propios datos móviles. Y todo esto, mientras la elección aún no ha concluido".

"Faltan menos de 15 días para empezar las clases, y yo no sé en qué condiciones se van a iniciar", sostuvo.

Instancia tripartita

Borges comentó que se convocó a una reunión tripartita para abordar el tema, a la que acudió el consejero Juan Gabito. Esta reunión fue luego suspendida temporalmente. "Ya sabemos que con Pereira no vamos a llegar a un acuerdo, por eso optamos por negociar con Gabito. Es lamentable, pero durante todo este periodo no hemos podido negociar nada con Pereyra, absolutamente nada", expresó.

Durante la reunión el director general de UTU afirmó que "era la mejor elección en todo su periodo. O sea, le está mintiendo descaradamente a todos los trabajadores".

En relación al inicio de clases, Borges reflexionó que para cualquier gobierno "el primer día de clases es el Día D; quizás el segundo no tenga la misma relevancia. La cuestión es quién recibirá a los estudiantes y en qué condiciones estará el centro educativo. Aunque habrá clases y docentes, dudo que la situación sea propicia".

Periodo nefasto

En cuanto a la gestión de estos cinco años no dudó en calificarla como "nefasta".

Destacó que el director general "se ha de hacerla pedazos. Está en nuestra identidad apoyar y potenciar lo técnico, tecnológico, agrario y artístico, y precisamente eso es lo que más se ha recortado".

"Por lo tanto lo veo nefasto y lo veo al director general como un señor que le mintió descaradamente todo su periodo a cada uno de los trabajadores", concluyó.