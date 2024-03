Denuncian caótico comienzo de clases en UTU e irregular elección de horas

Todo eso “generó un corrimiento”. “Está dentro de la legalidad porque tienen todo el derecho escalafonario, pero ya sabiendo de antemano que eso puede pasar, generalmente lo evitamos”, llamando primero a Formación Docente.

Irregular elección de horas

Luego la elección de hora en los primeros días con departamentos “en donde no daba la cantidad de días de febrero, más que teníamos Carnaval en el medio”, lo que generó más dificultades. “Siempre se trata de negociar, aunque la palabra negociar con esta dirección (Dirección de Educación Técnico Profesional-CETP) lamentablemente no la podemos ni siquiera mencionar, pero siempre tratamos de decir, bueno en San José y Montevideo, muchos trabajamos en los mismos dos departamentos, por un tema de distancia y tampoco se previó esa situación”.

“El mismo docente tenía que estar tomando horas en San José y a veces en Canelones a la misma hora, por ejemplo. Esto generó claramente el caos. El caos total”, subrayó.

En este sentido recordó que “ya sabíamos que había una disminución de horas importantes en UTU y se siguen creando grupos a demanda. Lo sabíamos, pero estamos finalizando marzo y recién ahora se ve que hay lugares donde determinada cantidad de grupos no van a dar abasto”.

“O sea, entonces claramente hay un descontrol en ese sentido”, sostuvo. Y agregó que “todavía están habilitando grupos”.

Respecto a la elección de horas agregó que “hay muchos compañeros sin horas o con la carga horaria disminuida a la mitad”. Eso, a su juicio, “habla claramente de que lo que nosotros dijimos a fin de año, que la transformación educativa traía un recorte presupuestario ahora se está confirmando con los hechos”.

“O sea, no mentimos”, sentenció. “Más allá de estar en contra de la transformación educativa, sabíamos que esto iba a traer un recorte importante y lo trajo”, subrayó.

“Hay que imaginar un centro educativo mediano o grande, donde hay 150 docentes, hay que arreglar los horarios y la mayoría de los docentes, son muy pocos los que trabajan en un solo centro educativo, estamos en más de un centro educativo. Hay que imaginarse arreglar horarios. Lo que implica para nuestros compañeros, tanto los directores como los secretarios o los mismos administrativos, arreglar horarios de los docentes se convierte en un puzle y un rompecabezas. Eso generó que los primeros días de clase, en una misma hora, había tres profesores a la vez”, explicó.

“No estamos hablando de ineptitud, estamos hablando de aquel trabajo que se hacía tediosamente desde diciembre, ahora se tuvo que hacer a contrarreloj en un par de días”, agregó.

Clases superpobladas

Tras señalar los problemas que genera la superposición horaria dijo que sucede algo similar a lo que puede acontecer en un hogar. “Voy a mostrar lo lindo, seguramente, lo que me guste y lo que no simplemente no lo muestro. Y eso fue lo que hicieron las autoridades a partir del 4 de marzo”, sentenció.

“A la fecha, tenemos compañeros y compañeras que se les siguen suponiendo los horarios”, subrayó.

“Nos preocupa, también, dónde quedaron esos estudiantes”, agregó.

Sobre las consecuencias para los alumnos indicó que “seguramente muchos tengan horas libres, porque hay docentes que han renunciado”.

“O sea, nos encontramos con estudiantes con horas libres, docentes con menos cantidad de horas y a la vez alumnos en grupos superpoblados. Y todos sabemos, como trabajadores de la educación, que no es lo mismo trabajar con 25 estudiantes que con 42”, sostuvo Borges. “Si estamos buscando calidad, evidentemente no se la estamos dando”.

Docentes evalúan medidas

Ante todos estos hechos los docentes de todas las ramas de la enseñanza evalúan la posibilidad de un paro. “No tenemos la fecha todavía, pero será un paro de toda la CSEU (Coordinadora de Sindicatos de la Educación), porque esto, más o menos, se nota en toda la educación media”.

Para Borges todo esto es consecuencia de la denominada transformación educativa llevada adelante por las autoridades de la enseñanza. “Esto es una transformación educativa impuesta, prepotente, que no escuchó a los trabajadores, y que lo impuso frente a toda la sociedad. Y que dejó en el medio, en el camino, a una cantidad enorme de estudiantes”, concluyó.