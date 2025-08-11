El conflicto de las 40 cajas de pescado: lo que nadie te cuenta

Reclamo urgente

El reclamo de un tripulante extra surge de la necesidad de reemplazar al patrón de pesca —el único capitán a bordo— cuando este debe descansar. Actualmente, esa tarea recae en marineros que no tienen la habilitación para comandar el barco y que, además, acaban de cumplir largas jornadas de trabajo físico intenso. “No se puede poner la rentabilidad por encima de la seguridad de la gente y de los derechos laborales”, advirtió.

El sindicato calcula que contratar a un tripulante más tendría un costo equivalente a 40 cajas de pescado en barcos que transportan entre 1.200 y 1.800 cajas. Sin embargo, las cámaras empresariales han rechazado la propuesta alegando costos y tradición. “Que siempre se haya hecho así no es razón para impedir cambios que mejoren la vida de los trabajadores y respeten sus derechos mínimos a bordo”, sostuvo Pinto.