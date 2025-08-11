Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales reclamo |

Condiciones dignas

El conflicto de las 40 cajas de pescado: lo que nadie te cuenta

Pescadores en conflicto reclaman un tripulante extra por seguridad y dignidad laboral; el costo equivale a 40 cajas de pescado, pero los empresarios se niegan.

Pinto denunció que la pesca en Uruguay se desarrolla bajo condiciones laborales “muy precarias”, arraigadas desde hace décadas, jornadas ilimitadas que pueden extenderse hasta 40 horas seguidas, embarcaciones con un promedio de 60 años de antigüedad y escasas condiciones de descanso e higiene a bordo.

La dinámica de trabajo, explicó, implica embarques de 9 a 10 días con apenas 24 horas de descanso en tierra antes de volver al mar. “Mientras hay producción, vos estás despierto. Eso significa trabajar a la intemperie, con frío y humedad, en un medio hostil como el mar”, afirmó.

Reclamo urgente

El reclamo de un tripulante extra surge de la necesidad de reemplazar al patrón de pesca —el único capitán a bordo— cuando este debe descansar. Actualmente, esa tarea recae en marineros que no tienen la habilitación para comandar el barco y que, además, acaban de cumplir largas jornadas de trabajo físico intenso. “No se puede poner la rentabilidad por encima de la seguridad de la gente y de los derechos laborales”, advirtió.

El sindicato calcula que contratar a un tripulante más tendría un costo equivalente a 40 cajas de pescado en barcos que transportan entre 1.200 y 1.800 cajas. Sin embargo, las cámaras empresariales han rechazado la propuesta alegando costos y tradición. “Que siempre se haya hecho así no es razón para impedir cambios que mejoren la vida de los trabajadores y respeten sus derechos mínimos a bordo”, sostuvo Pinto.

