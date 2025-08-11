En el programa Legítima Defensa 2da Dosis, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), Alexis Pinto, expuso la situación que enfrenta el sector pesquero y que mantiene un prolongado conflicto con las cámaras empresariales. La demanda es clara, quieren sumar un tripulante más por barco para garantizar condiciones dignas y seguras de trabajo.
Condiciones dignas
El conflicto de las 40 cajas de pescado: lo que nadie te cuenta
Pescadores en conflicto reclaman un tripulante extra por seguridad y dignidad laboral; el costo equivale a 40 cajas de pescado, pero los empresarios se niegan.