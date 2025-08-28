Gaza hoy: voces en Uruguay contra la hambruna y el genocidio

Imagen de WhatsApp 2025-08-28 a las 11.54.55_46eb374f

Más de 2,4 millones de palestinos enfrentan una política de hambre sistemática

Desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023, la entidad sanitaria palestina reporta un saldo de 62.895 muertos y 158.927 heridos. Solo en la última jornada se registraron 76 fallecidos y 298 lesionados, cifras que siguen en aumento mientras miles de personas permanecen bajo los escombros o en zonas a las que los equipos de emergencia no logran acceder.