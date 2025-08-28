El próximo miércoles 3 de setiembre, de 18:30 a 21:00 horas, el Salón de eventos especiales del Palacio Legislativo será escenario de la actividad “Gaza hoy: hambruna y genocidio”, organizada por la Coordinación por Palestina. El encuentro se realiza para abrir un espacio de reflexión y denuncia sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la población palestina.
Un panorama desolador
Gaza hoy: voces en Uruguay contra la hambruna y el genocidio
Actividad en el Palacio Legislativo abordará la crisis en Gaza. Ya van 62.895 muertos, 313 por inanición y más de 2,4 millones enfrentan hambre extrema.