Empresas pesqueras demandaron al sindicato por 27 millones de dólares

Una de las armadoras denunció la pérdida de cinco mil toneladas de pescado, valuadas en más de seis millones de dólares.

Mientras tanto, una de las principales plantas procesadoras reportó perjuicios por ocho millones y medio, debido a la falta de materia prima.

En total, el reclamo asciende a 27 millones de dólares, cifra que las empresas entienden refleja el impacto directo de la paralización.

"Actos ilícitos"

El escrito presentado acusa al Sutma de haber incurrido en “actos ilícitos” y de haber cometido un “abuso de derecho”, que excede lo permitido incluso bajo el amparo de la libertad sindical y del derecho de huelga.

Desde la Cámara de Industrias Pesqueras se confirmó una audiencia de conciliación para los primeros días de septiembre y será el primer paso antes de un eventual juicio que podría marcar un precedente en la relación entre empresas y gremios.

Los 27 millones de dólares de la demanda se generan por daños ocasionados a cada una de las empresas y principalmente por el lucro cesante, calculado con base en lo que habitualmente facturan en esta época del año, en sus diferentes líneas de negocio. Alberana SA reclama 3,4 millones de dólares, Edolur SA 1,3 millones de dólares, Delsir SA 7 millones de dólares, Indupez SA un millón de dólares, Novabarca SA 8,6 millones de dólares y Ondamares SAS 5,8 millones de dólares.