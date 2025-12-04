En riesgo el comienzo del servicio de guardavidas en las playas de San José

Intendencia asegura

Según indica el diario San José Ahora "la directora de Deportes, Carolina Pistón, anunció que el servicio de guardavidas en San José, está pronto para comenzar la temporada el próximo sábado 6, tanto en playas, piscinas, como en el balneario Picada Varela, hasta el 8 de marzo del 2026".

No obstante, persisten los reclamos. El pasado miércoles 3 de diciembre, los guardavidas mantuvieron una instancia de negociación tripartita ante el MTSS, de la cual participaron integrantes de la Intendencia de San José y del ministerio, "sin demasiadas novedades", sostiene el medio.

Desde la Agrupación de Guardavidas de San José, indicaron a San José Ahora que el próximo miércoles 10 se realizará otra instancia, "donde la Intendencia deberá responder a un escrito que presentaron los agremiados. En este, se detalla en profundidad sus reclamos".

Guardavidas se pronuncian

Por su parte, el pasado lunes la Mesa Nacional de Guardavidas del Uruguay se pronunció sobre el tema, expresando "su profunda preocupación ante la lamentable situación que atraviesan las y los trabajadores de San José, quienes año tras año enfrentan dificultades para tener garantías respecto a su estabilidad laboral".

Martín Quijano, de la Agrupación de Guardavidas de San José, preciso que entre los reclamos resaltan cuatro puntos a ser considerados: la recuperación de las horas extras de entrenamiento; trabajar en turismo; desempeñar su labor en 9 horas de corrido, sin cortes, y que la coordinación de los guardavidas, esté a cargo de un coordinador electo por dicho grupo, con formación en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF).