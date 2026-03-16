Este martes 17 de marzo los bancarios oficiales de Montevideo paralizarán sus actividades a partir de las 12:30 y se concentrarán en el Edificio 19 de Junio del BROU, 18 de Julio y Minas, desde donde marcharán hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
por nuevo convenio
Este martes hay paro de 24 horas en los bancos públicos de Montevideo y marcha al MEF
Los trabajadores de los bancos públicos vienen negociando un nuevo convenio colectivo para el sector, pero hasta el momento los resultados han sido magros.