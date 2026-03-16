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Sindicales MEF | paralizarán |

por nuevo convenio

Este martes hay paro de 24 horas en los bancos públicos de Montevideo y marcha al MEF

Los trabajadores de los bancos públicos vienen negociando un nuevo convenio colectivo para el sector, pero hasta el momento los resultados han sido magros.

Bancarios paran este martes y marchan hacia el MEF.

Bancarios paran este martes y marchan hacia el MEF.

 Martin Martinez / FocoUy
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Por Fabián Tapia

Este martes 17 de marzo los bancarios oficiales de Montevideo paralizarán sus actividades a partir de las 12:30 y se concentrarán en el Edificio 19 de Junio del BROU, 18 de Julio y Minas, desde donde marcharán hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida fue decidida por el Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU luego de la Junta de Delegados de la semana pasada y de la acumulación de medidas de lucha en todo el país a lo largo del último mes. La de este martes será la movilización más grande en lo que va de este proceso.

Incluye un paro de 24 horas para los funcionarios y funcionarias del Hospital del Banco de Seguros del Estado, y paro a partir de las 12:30 para todos los trabajadores del BROU, BSE, Banco Hipotecario (BHU) y Banco Central (BCU) de Montevideo.

En la ocasión el paro estará acompañado de una concentración desde las 12:30 en la puerta del Edificio 19 de Junio del BROU, en 18 de Julio y Minas, para desde allí realizar una marcha hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, en Colonia y Paraguay.

Por su parte, los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), así como los delegados y delegadas del interior, participarán de la movilización en régimen de licencia gremial.

Bancarios negocian

Un día después, el miércoles 18, AEBU tendrá una nueva reunión del ámbito de rama en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por lo que la fuerza y la convocatoria de esta medida serán de especial relevancia para los intereses del sindicato en la negociación.

Este será el quinto encuentro con el Poder Ejecutivo luego del rechazo de la asamblea de Banca Oficial al preacuerdo alcanzado el año pasado, y todavía para AEBU los resultados de la negociación están siendo magros.

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