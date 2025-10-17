Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Rivera |

Zona norte

Este viernes reabre la planta de Conaprole en Rivera como centro de distribución

Según informó la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), la nueva operativa abarcará los departamentos de Rivera, Artigas y Bella Unión.

Este viernes reabre la planta de Conaprole en Rivera.

 Foto: Diego Lafalche / FocoUy
Tras un acuerdo alcanzado en el ámbito tripartito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la planta 14 de Conaprole, ubicada en el departamento de Rivera, reabrirá este viernes y funcionará como centro de distribución de productos para el norte del país.

Según informó la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), la nueva operativa abarcará los departamentos de Rivera, Artigas y Bella Unión.

El sindicato convocó a organizaciones sociales, autoridades políticas departamentales y al intendente de Rivera a participar del acto de reapertura, que se realizará sobre las 07:00, cuando los trabajadores ingresen nuevamente a la planta.

Desde la AOEC señalaron que el acuerdo representa un paso importante en el proceso de recuperación de la actividad y expresaron su intención de continuar trabajando para que la planta retome la producción industrial en los próximos meses.

El acuerdo

Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, hace algunos días el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció que llegaron a un acuerdo tripartito con Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera que afectó a varios trabajadores.

Según la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la propuesta se trata de “la apertura de un centro de distribución logística en Rivera, con una operativa que inicialmente emplearía a nueve trabajadores; la puesta en funcionamiento de la cuarta línea de estandarización en la planta 8 de Ciudad Rodríguez, en las condiciones que ya se venían conversando, y la profundización de la negociación en el tema producción de leches”.

Luis Goichea, dirigente de la AOEC, dijo que el consejo directivo del sindicato aceptó el acuerdo por unanimidad por considerarlo una propuesta favorable y luego fue aprobada por la Asamblea de trabajadores.

