Este viernes reabre la planta de Conaprole en Rivera como centro de distribución

Desde la AOEC señalaron que el acuerdo representa un paso importante en el proceso de recuperación de la actividad y expresaron su intención de continuar trabajando para que la planta retome la producción industrial en los próximos meses.

El acuerdo

Luego de muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas, hace algunos días el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) anunció que llegaron a un acuerdo tripartito con Conaprole y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), luego de más de un mes de conflicto debido al cierre de la planta de Rivera que afectó a varios trabajadores.

Según la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la propuesta se trata de “la apertura de un centro de distribución logística en Rivera, con una operativa que inicialmente emplearía a nueve trabajadores; la puesta en funcionamiento de la cuarta línea de estandarización en la planta 8 de Ciudad Rodríguez, en las condiciones que ya se venían conversando, y la profundización de la negociación en el tema producción de leches”.

Luis Goichea, dirigente de la AOEC, dijo que el consejo directivo del sindicato aceptó el acuerdo por unanimidad por considerarlo una propuesta favorable y luego fue aprobada por la Asamblea de trabajadores.