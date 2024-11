Exigen destitución de doctora que intimó a una mujer asesinada a reintegrarse al trabajo

“Lo ocurrido no es un error menor, es una muestra de desprecio por la vida, una humillación para sus seres queridos y un recordatorio desgarrador del horror que enfrentó. Es inadmisible y absolutamente intolerable que alguien en una posición de autoridad actúe con semejante deshumanización”, sostuvo la FFSP.

Inmediata destitución

Ante este hecho, la FFSP exige la inmediata destitución de la doctora Buenaventura por parte de las autoridades de ASSE. Según la Federación, “este accionar ofensivo no solo desacredita a la institución que representa, sino que perpetúa la violencia institucional hacia Amparo y todas las mujeres víctimas de violencia de género”.

Además, advirtieron que no permitirán más indiferencia ante la violencia hacia las mujeres.

“Amparo no está olvidada y no descansaremos hasta que se haga justicia no solo en los tribunales, sino también en la memoria y el respeto hacia su nombre”, afirmaron desde la Federación.