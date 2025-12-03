Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales M24 | trabajadores | Dinatra

Acuerdo en Dinatra

M24: Acuerdo para liquidaciones de los trabajadores despedidos en en el MTSS

La empresa ratificó ante Dinatra el pago de liquidaciones, aguinaldos y haberes adeudados a los trabajadores despedidos de M24.

La negociación por el conflicto laboral en M24 entró en una fase de resolución tras una serie de reuniones bipartitas y tripartitas entre BONIMAR S.A., la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y los representantes del núcleo de base de la emisora. Luego de la tensión por la abrupta desvinculación de trabajadores, las partes alcanzaron un acuerdo, publica el sindicato.

El acuerdo habilita el pago de indemnizaciones a los colaboradores que operaban como unipersonales y asegura la continuidad salarial de los funcionarios en planilla.

Acuerdo con trabajadores de M24

La empresa y los representantes sindicales pactaron que los 12 trabajadores que facturaban como unipersonales accedan a una liquidación mediante acuerdos transaccionales, con el objetivo de que sus compensaciones se asemejen lo más posible a las del personal formalmente contratado.

La negociación continuó el lunes 1° de diciembre en la Dinatra, donde la tripartita dejó por escrito el compromiso empresarial de abonar íntegramente las indemnizaciones por egreso, los aguinaldos y los haberes adeudados a quienes dejaron de trabajar desde el 24 de noviembre.

Los pagos se realizarán de forma individual y luego serán homologados por la Justicia laboral, un mecanismo que garantiza validez jurídica y cierre definitivo del conflicto para esa franja de trabajadores. Paralelamente, se confirmó que los 29 empleados en planilla mantendrán la totalidad de sus derechos: cobrarán sus salarios y el aguinaldo correspondiente el 31 de diciembre, y el 2 de enero percibirán las liquidaciones por despido ya acordadas.

Se culmina una etapa del conflicto

Para Álvaro Pan Cruz, secretario general de APU e integrante del núcleo de base, el avance marca un punto de inflexión: “Se culmina una etapa del conflicto”, afirmó, destacando que el diálogo con el abogado de la empresa la figura visible en todas las instancias permitió alcanzar entendimientos satisfactorios y evitar una escalada.

El acuerdo llega después de que APU declarara estado de alerta el 22 de noviembre ante la falta de información sobre el proceso de venta de la emisora y la posibilidad de que la onda terminara en manos de capitales extranjeros a través de testaferros, un escenario que vulneraría la normativa vigente sobre medios de comunicación. En ese comunicado, el gremio subrayó la relevancia del espectro radioeléctrico como recurso estratégico del Estado y reclamó transparencia en cada paso del proceso.

