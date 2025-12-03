M24: Acuerdo para liquidaciones de los trabajadores despedidos en en el MTSS

La negociación continuó el lunes 1° de diciembre en la Dinatra, donde la tripartita dejó por escrito el compromiso empresarial de abonar íntegramente las indemnizaciones por egreso, los aguinaldos y los haberes adeudados a quienes dejaron de trabajar desde el 24 de noviembre.

Los pagos se realizarán de forma individual y luego serán homologados por la Justicia laboral, un mecanismo que garantiza validez jurídica y cierre definitivo del conflicto para esa franja de trabajadores. Paralelamente, se confirmó que los 29 empleados en planilla mantendrán la totalidad de sus derechos: cobrarán sus salarios y el aguinaldo correspondiente el 31 de diciembre, y el 2 de enero percibirán las liquidaciones por despido ya acordadas.

Se culmina una etapa del conflicto

Para Álvaro Pan Cruz, secretario general de APU e integrante del núcleo de base, el avance marca un punto de inflexión: “Se culmina una etapa del conflicto”, afirmó, destacando que el diálogo con el abogado de la empresa la figura visible en todas las instancias permitió alcanzar entendimientos satisfactorios y evitar una escalada.

El acuerdo llega después de que APU declarara estado de alerta el 22 de noviembre ante la falta de información sobre el proceso de venta de la emisora y la posibilidad de que la onda terminara en manos de capitales extranjeros a través de testaferros, un escenario que vulneraría la normativa vigente sobre medios de comunicación. En ese comunicado, el gremio subrayó la relevancia del espectro radioeléctrico como recurso estratégico del Estado y reclamó transparencia en cada paso del proceso.