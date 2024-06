Improvisación de ANP preocupa al sindicato que exige un acuerdo laboral y no dragar con privados

El ministro de Transporte y Obras Públicas José Luis Falero, que trabaja junto a la ANP en el proceso de ejecución de las nuevas obras de dragado asignadas, informó el pasado 15 de mayo a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Diputados que el pasado 24 de abril se iniciaron las primeras tareas de profundización del puerto con las dragas nacionales y el personal de la flota de dragado ANP, puntualmente tareas para “adecuar” un “codo” del canal para permitir la maniobrabilidad de barcos de mayor calado.

ANP utilizará dragas privadas

Pero, a su tiempo, el presidente de ANP Juan Curbelo adelantó que para los trabajos en la zona del antepuerto se va a utilizar un contrato suscripto el 20 de diciembre de 2019 con la empresa china Shanghai Dredging Company (SDC). Respecto, de ese contrato, dijo que “en principio vamos a utilizar el 20 % cuantificado aprox. en US$ 30 millones”.

El jerarca explicó que la intención es complementar el trabajo entre las dragas uruguayas y las de la compañía SDC. La idea es trabajar en dos ejes: “Las obras del antepuerto, con el contrato que se firmó con SDC, y del canal de acceso, con nuestras dragas, que obviamente van a ser evaluadas de forma permanente, y no nos amputamos ningún otro instrumento que después se pueda llevar adelante”.

Asimismo, Falero estipuló que esos trabajos de dragado “podrían realizarse hasta en cinco etapas. Con ese compromiso asumido se definió no ejecutar la totalidad de la licitación (con SDC) y comenzar con el 20%, algo permitido en el contrato”.

“Si me preguntan cómo avanzar y si hay que utilizar el 100% de la licitación diría que puede ser una opción”, declaró el ministro de Transporte en el Parlamento.

Falero afirmó que “todo lo que podemos hacer con nuestras propias dragas, obviamente, lo estamos haciendo”. Advirtió que hay que tener en cuenta que “no todas las dragas que tiene la ANP son adecuadas”. “Para este tipo de trabajo hay una que tiene mejores condiciones para la tarea, que es la que hoy está trabajando"; pero "tiene sus limitaciones que, obviamente, todos conocemos, pero de parte del gobierno siempre existió la voluntad de utilizar al máximo los recursos propios”.

No obstante, Falero valoró que, tras las reuniones que tuvo con representantes de la empresa belga Jan De Nul (subcontratada por SDC) -que ha venido trabajando en el puerto Capurro- “manifestaron que hoy tienen un equipamiento superior, lo que nos hace pensar en forma más optimista con respecto a los tiempos de dragado”.

dragado.jpg

El problema presupuestario

Falero aseguró que participa de las negociaciones con la empresa adjudicataria “para tener la certeza de que podemos llegar a un acuerdo de valores tarifarios dentro del marco de conveniencia a nivel de lo que tenemos hoy encima de la mesa y de los valores de referencia de trabajos similares a este en la región. Según nos dijeron el presidente, el vicepresidente y la gerenta en el día de ayer, ese ámbito está en un proceso muy avanzado y, posiblemente, se esté cerrando en estos días”.

¿De dónde surge el financiamiento? “La instrucción que hemos acordado es: cerremos un acuerdo en base a valores reales lo más aproximado posible y utilicemos ese dinero”, sostuvo.

“Obviamente, esto tendrá que contar con los procesos administrativos correspondientes, que deben tener la habilitación del Tribunal de Cuentas, el que posiblemente, o sin posiblemente, advertirá y hará observaciones, dado que no existe previsión presupuestal, porque no la teníamos”.

El ministro manifestó que, mientras eso se da, “voy a acompañar al puerto a buscar un financiamiento como se hizo en otras épocas, que podría ser en el Banco República u otro financiamiento”, afirmó el secretario de Estado. Además, dijo que para ello “hay que trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía”.

“En lo personal, he hecho algún contacto con el Banco República y hay posibilidades; no es un monto que complique mucho. Quizás, hay que diferirlo para que el presupuesto de ANP no quede muy cargado anualmente”, explicó.

En cuanto al costo, en esa reunión se evaluó la posibilidad de que este contrato pudiese alcanzar todo el dragado. Y si faltase algo, como, a su vez, estamos trabajando con nuestras propias dragas, quizás, entre ambos, podríamos llegar, pero no está cerrado; se está analizando y negociando día a día, sobre todo, el equipo técnico del puerto para buscar lo más conveniente para el Estado uruguayo.

Más allá de todo lo enunciado, a Falero no le pareció “correcto” que en las catas de la Comisión “figure algo concreto”.

Los reclamos del sindicato portuario

Estos anuncios oficiales sobre la posible utilización mayoritaria de dragas extranjeras en detrimento de los componentes nacionales alertaron al personal de dragado de la ANP que está nucleado en el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (SUANP).

Tampoco cayeron bien los elogios a las capacidades técnicas de las dragas extranjeras y los cuestionamientos a los recursos técnicos que tiene la ANP.

“Esto nos mantiene en alerta debido a que se visualiza el enlentecimiento de las negociaciones con el Sindicato y se avanza en las licitaciones privadas”, dijeron desde el SUANP que desde hace más de un mes buscan firmar un convenio de trabajo con ANP que garantice el empleo de los recursos propios para el dragado.

El SUANP sostiene que el dragado debería seguir siendo responsabilidad del Estado y que los trabajadores portuarios están capacitados y dispuestos a negociar para llevar a cabo el dragado a la profundidad de 14 metros requerida por las autoridades. Señalan que anteriormente han efectuado dragados hasta los 13 metros -sin tener que recurrir a las dragas extranjeras- tienen los recursos necesarios para cumplir con el nuevo requerimiento.

En diálogo con Caras y Caretas, el presidente del SUANP, Alejandro Díaz, reconoció que, si quiere hacer todo el dragado en simultáneo (como le fue encomendado a ANP y el MTOP) “a nosotros no nos da la capacidad para hacerlo todo”. Pero entienden conveniente que se solo se complementen trabajos en el antepuerto con las dragas extranjeras y no al revés como estiman las autoridades.

Díaz apuntó que las principales causas de las dificultades técnicas de la ANP tienen que ver con una “pésima gestión de esta administración en el tema de dragado”. Puesto a que no ha dado lugar al “ingreso de personal” y que “no ha resuelto algunas dificultades que han surgido a nivel técnico en las dragas”, que tienen que ver con la “reparación de las máquinas, la falta de gestión de compras de cosas mínimas para poder funcionar, como los lubricantes”, explicó el sindicalista.

“Nosotros entendemos que había una cuestión de no hacer esto y terminar justificando la necesidad de darle el dragado a los privados”, advirtió Díaz. A su vez, el SUANP cree que hay presión de las empresas para quedarse con el negocio.

A su vez, Díaz explicó que una de las principales interesadas en el dragado a 14m que es la Terminal Cuenca del Plata (TCP) no tiene apuro en dragar todo inmediatamente, sino algunos sectores, puesto que hoy en día “tienen los barcos solo para 13m, y que para 14m todavía no hay propuesta de las agencias navieras”.

Según informaron fuentes de TCP a El País el pasado Según dijeron fuentes de TCP a El País el pasado 13 de mayo, la empresa está abocada a que se realicen las tareas de dragado que le permitan operar con los buques de hasta 366 metros de eslora y 51.2 metros de manga y 13 metros de calado (profundidad), que es el buque de mayor tamaño que está operando en puertos de la costa este de América del Sur y que está previsto operar en el puerto de Montevideo en un futuro inmediato.

Diferencias entre ANP y SUANP para la firma de un acuerdo para el dragado

El sindicato realizó varias asambleas y algunos cortes operativos, reclamando que el dragado deba ser realizado por las dragas nacionales y no por las privadas.

Consultado por Caras y Caretas, el secretario general del SUANP, Marcelo Mattos, advirtió que la opinión pública tiene que saber la diferencia de costos que hay si el dragado lo hace la empresa privada y no la administración pública. Explicó que el metro cúbico de dragado cotizado por la ANP es de “entre 4 y 5 dólares si los hacemos nosotros, y de entre 14 y 15 dólares el metro cúbico” si lo hacen privados.

Si bien el diálogo sigue abierto entre el sindicato portuario y la ANP, las instancias para llegar a la firma de un acuerdo siguen trancadas y el conflicto está latente, luego de que el pasado miércoles 12 una reunión entre el SUANP y la oficina de Dragado de ANP no tuviera resultados positivos respecto a las demandas sindicales, informó Mattos, que explicó que para los trabajadores es “urgente” la firma del convenio colectivo y les “preocupa lo lento que se avanza” en el acuerdo, a diferencia de las negociaciones que el Poder Ejecutivo hace con los privados.

Los puntos que el sindicato exige se contemplen en el acuerdo son:

1. Que ANP asuma el compromiso de enmendar las situaciones denunciadas en forma urgente: Reparación de las embarcaciones, ingreso de personal, actualizar el convenio colectivo y agilizar la logística de insumos para el sector.

2. Reservar la obra de dragado con medios y embarcaciones propias del nuevo diseño del canal de acceso en toda su extensión desde el Km 0 hasta el Km 61,2 o su encuentro con la isobata de -14mts, inclusive, soleras y ensanches.

3. Puntualmente y de forma excepcional en tanto se cumple el compromiso de reparar los equipos, el necesario dragado y ampliación de la zona de giro en antepuerto será realizado utilizando en contrato vigente Nº 2015 con SDC, previsto para atender estos imponderables.

4. Los dragados a pie de muros quedan reservados a equipos y personal propios de ANP, estableciendo régimen de 12x12 establecido en el convenio actual para la embarcación Guenoa, se colocarán dientes a la rastra y se comparte la necesidad de estudiar la compra de un remolcador multipropósito para las tareas a pie de muro, zona de fondeo y dársenas.

5. Los cambios o imprevistos que pudieren surgir en las zonas de dragado con privados deberán ser comunicados previamente al SUANP siendo el apartamento del presente acuerdo considerado un intento de privatización.

Ante el fracaso de la última reunión, desde el SUANP aseguran que, si bien seguirán dialogando para poder llegar a un acuerdo lo antes posible, Mattos aseveró que se tomarán nuevas medidas sindicales que incluirán un paro general de 24 hs. "sorpresa” en puerto de Montevideo, un día que haya un volumen importante de barcos y operativa portuaria.