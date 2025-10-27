Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales puerto |

habrá asamblea

Tras casi un mes de conflicto llegan a un preacuerdo en el puerto

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó la firma del preacuerdo alcanzado este lunes en el puerto entre la empresa TCP y el sindicato.

 Archivo
Por Redacción Caras y Caretas

Tras un mes de conflicto, los trabajadores del puerto y la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) firmaron este lunes un preacuerdo, el que ahora será sometido a consideración de la asamblea del sindicato. Desde el gobierno esperan que el martes esté el acuerdo definitivo.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, destacó que es fruto “de la constancia, de la coherencia, de seguir apostando a los ámbitos tripartitos”.

A media tarde nos levantamos sin acuerdo; parecía que se esfumaba entre las manos cuando estábamos bastante cerca. Se siguió trabajando al teléfono, haciendo el ejercicio de borrador, hasta que se generó sobre el final del día un preacuerdo”, señaló Castillo en informal rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Trabajo en el puerto

Entre los puntos acordados, está “la aplicación de una nueva forma de organizar el trabajo, que necesita de determinada garantía para trabajadores y trabajadoras”.

“Eso va a estar en el marco de una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo”, sostuvo el ministro.

También hay puntos sobre estabilidad laboral, partida de incentivo económico, respeto a los convenios firmados, posibilidad de cambios de categoría.

Por su parte, Álvaro Reinaldo, el dirigente del sindicato, dijo que este martes en la mañana se reunirá la asamblea. “Conformes porque lo que siempre buscamos es la negociación colectiva, y hay cosas que se consiguen, otras que no, pero lo importante es conformar comisiones que puedan abordar temas de interés de los trabajadores como la no pérdida de salario y la salud laboral”, sostuvo.

TCP informa

Por su parte, TCP emitió un comunicado en el que advirtió que la hora de reintegro de las operaciones será definida durante la nueva asamblea que convocó el sindicato para la 01:00 AM de este martes 28 de octubre.

"Lamentablemente, no es posible anticipar con precisión el momento en que se retomará la atención habitual", comunicó Katoen Natie.

"Somos conscientes de que esta falta de previsibilidad afecta directamente la planificación y eficiencia de la logística de nuestros usuarios", apuntaron desde la empresa ante la falta de resolución.

"Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación genera y compartimos la preocupación por el impacto que tiene en toda la cadena de servicios. Desde Terminal Cuenca del Plata continuamos trabajando activamente para alcanzar una solución definitiva que permita restablecer la normalidad operativa y asegurar la continuidad y previsibilidad que nuestros clientes merecen", expresa la misiva.

