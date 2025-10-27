Tras casi un mes de conflicto llegan a un preacuerdo en el puerto

Trabajo en el puerto

Entre los puntos acordados, está “la aplicación de una nueva forma de organizar el trabajo, que necesita de determinada garantía para trabajadores y trabajadoras”.

“Eso va a estar en el marco de una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo”, sostuvo el ministro.

También hay puntos sobre estabilidad laboral, partida de incentivo económico, respeto a los convenios firmados, posibilidad de cambios de categoría.

Por su parte, Álvaro Reinaldo, el dirigente del sindicato, dijo que este martes en la mañana se reunirá la asamblea. “Conformes porque lo que siempre buscamos es la negociación colectiva, y hay cosas que se consiguen, otras que no, pero lo importante es conformar comisiones que puedan abordar temas de interés de los trabajadores como la no pérdida de salario y la salud laboral”, sostuvo.

TCP informa

Por su parte, TCP emitió un comunicado en el que advirtió que la hora de reintegro de las operaciones será definida durante la nueva asamblea que convocó el sindicato para la 01:00 AM de este martes 28 de octubre.

"Lamentablemente, no es posible anticipar con precisión el momento en que se retomará la atención habitual", comunicó Katoen Natie.

"Somos conscientes de que esta falta de previsibilidad afecta directamente la planificación y eficiencia de la logística de nuestros usuarios", apuntaron desde la empresa ante la falta de resolución.

"Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación genera y compartimos la preocupación por el impacto que tiene en toda la cadena de servicios. Desde Terminal Cuenca del Plata continuamos trabajando activamente para alcanzar una solución definitiva que permita restablecer la normalidad operativa y asegurar la continuidad y previsibilidad que nuestros clientes merecen", expresa la misiva.