Intérpretes de lengua de señas se movilizan y reclaman elección de horas

Por ejemplo, agregó: "Para Canelones se cargaron más de 500 horas, pero no se convocó a la elección".

Problema sin solución

Desde hace 30 años que hay intérpretes de lengua de señas en Secundaria, mientras que este año se cumplieron 20 de establecido el sistema en la UTU; sin embargo, "todos los años enfrentamos dificultades".

Esta falta de designación de horas provocó, entre otras cosas, dificultades económicas y laborales para los docentes, así como complica a los estudiantes y sus familias. Se pierden ingresos, que repercuten en nuestra vida cotidiana. No se hacen aportes a la seguridad social, por ejemplo, y no podemos cubrir gastos. Por ejemplo, también somos padres y debemos enviar a nuestros hijos a estudiar y, sin embargo, se recortan nuestros ingresos", agregó.

Nosotros estamos reclamando que se convoque a la elección de horas como estaba previsto, y se asignen. "Hay que ver que desde febrero estamos en esto y hasta ahora no hemos recibido ninguna explicación de las autoridades", agregó Dos Santos.

Movilización

Por esta razón es que este miércoles los y las intérpretes de señas se movilizan. A las 8.45 se harán presentes en el local central de UTU, donde funciona la Dirección General, en San Salvador y Minas. Desde allí marcharán hacia el Codicen, en avenida del Libertador y Colonia, donde leerán una proclama.

Por la tarde se reunirán con la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU).