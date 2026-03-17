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Intérpretes de lengua de señas se movilizan y reclaman elección de horas

Denuncian que este año no han sido asignadas las horas lo que impide a los estudiantes sordos concurrir normalmente a clase.

Interpretes de lengua de señas se movilizan este miércoles.

Interpretes de lengua de señas se movilizan este miércoles.
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Por Pablo Silva Galván

Los y las intérpretes de lengua de señas de UTU y Secundaria se encuentran movilizados reclamando que se convoque a la elección de horas. Sostienen que hay decenas de docentes sin horas asignadas y, por consiguiente, muchos estudiantes sordos sin posibilidad de concurrir a clase. Para hacer oír su reclamo, se movilizan este miércoles hacia el Codicen.

Gabriela Dos Santos, vocera de Intérpretes de Lengua de Señas Uruguay (ILSU), dijo a Caras y Caretas que se trata de una situación que se viene generando desde hace tiempo y que en esta oportunidad afecta a decenas de estudiantes que, a tres semanas de haber comenzado las clases, carecen de intérprete.

Indicó que solo entre Montevideo y Canelones hay 64 intérpretes afectados. Unos con una carga mínima de horas y otros con ninguna.

Por ejemplo, agregó: "Para Canelones se cargaron más de 500 horas, pero no se convocó a la elección".

Problema sin solución

Desde hace 30 años que hay intérpretes de lengua de señas en Secundaria, mientras que este año se cumplieron 20 de establecido el sistema en la UTU; sin embargo, "todos los años enfrentamos dificultades".

Esta falta de designación de horas provocó, entre otras cosas, dificultades económicas y laborales para los docentes, así como complica a los estudiantes y sus familias. Se pierden ingresos, que repercuten en nuestra vida cotidiana. No se hacen aportes a la seguridad social, por ejemplo, y no podemos cubrir gastos. Por ejemplo, también somos padres y debemos enviar a nuestros hijos a estudiar y, sin embargo, se recortan nuestros ingresos", agregó.

Nosotros estamos reclamando que se convoque a la elección de horas como estaba previsto, y se asignen. "Hay que ver que desde febrero estamos en esto y hasta ahora no hemos recibido ninguna explicación de las autoridades", agregó Dos Santos.

Movilización

Por esta razón es que este miércoles los y las intérpretes de señas se movilizan. A las 8.45 se harán presentes en el local central de UTU, donde funciona la Dirección General, en San Salvador y Minas. Desde allí marcharán hacia el Codicen, en avenida del Libertador y Colonia, donde leerán una proclama.

Por la tarde se reunirán con la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU).

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