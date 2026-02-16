Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Nayib Bukele |

Vecinos en alerta

"Miles morirán": la dura crítica de Bukele al plan de seguridad de nuevo aliado de Trump en Centroamérica

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, criticó duramente el modelo de seguridad propuesto por el flamante ministro de un país vecino.

Donald Trump y Nayib Bukele.

Donald Trump y Nayib Bukele.

 Win McNamee / Getty Images
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una dura crítica contra el recién nombrado ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, afirmando que debido al plan de seguridad presentado por el gobierno hondureño, "miles de hondureños morirán por culpa de estas personas".

La crítica al modelo de seguridad salvadoreño

El mandatario salvadoreño compartió en X un video en el que Velásquez aseguraba que la política de seguridad de Bukele estaba siendo objeto de "mucho estudio" y que no era "una receta para replicar exactamente en todos los países".

"[Bukele] tiene un control completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra los derechos humanos", declaró el ministro hondureño en la grabación compartida por Bukele.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/nayibbukele/status/2022901933573394861&partner=&hide_thread=false

La respuesta de Bukele a Velásquez

En respuesta, el mandatario de El Salvador replicó: "Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad".

A su vez, el mandatario salvadoreño consideró que los hondureños esperan que el actual Gobierno "haga algo por la seguridad", en referencia al Gabinete de Nasry Asfura, quien recientemente asumió el poder en Tegucigalpa tras un polémico escrutinio y el innegable espaldarazo de la administración de Donald Trump.

No obstante, Honduras tiene graves problemas de seguridad por la acción de las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que fueron declaradas como organizaciones terroristas por el Washington.

El polémico modelo Bukele

Por su parte, Bukele declaró en El Salvador la "guerra a las pandillas" y decretó en 2022 un régimen de excepción, vigente aún en la actualidad, medida que permite detenciones masivas sin orden judicial y que ha sido duramente criticado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

A pesar de las críticas, El Salvador ha visto reducido drásticamente sus índices de delincuencia, incluidos los homicidios, y está siendo seguido con interés por muchos países de la región.

FUENTE: RT en Español

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar