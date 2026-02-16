"Miles morirán": la dura crítica de Bukele al plan de seguridad de nuevo aliado de Trump en Centroamérica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/nayibbukele/status/2022901933573394861&partner=&hide_thread=false Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad.



Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los “derechos humanos” de los criminales, es triste, de verdad.



Miles de hondureños… pic.twitter.com/wxsuPMdDK6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 15, 2026

La respuesta de Bukele a Velásquez

En respuesta, el mandatario de El Salvador replicó: "Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad".

A su vez, el mandatario salvadoreño consideró que los hondureños esperan que el actual Gobierno "haga algo por la seguridad", en referencia al Gabinete de Nasry Asfura, quien recientemente asumió el poder en Tegucigalpa tras un polémico escrutinio y el innegable espaldarazo de la administración de Donald Trump.

No obstante, Honduras tiene graves problemas de seguridad por la acción de las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18, que fueron declaradas como organizaciones terroristas por el Washington.

El polémico modelo Bukele

Por su parte, Bukele declaró en El Salvador la "guerra a las pandillas" y decretó en 2022 un régimen de excepción, vigente aún en la actualidad, medida que permite detenciones masivas sin orden judicial y que ha sido duramente criticado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

A pesar de las críticas, El Salvador ha visto reducido drásticamente sus índices de delincuencia, incluidos los homicidios, y está siendo seguido con interés por muchos países de la región.