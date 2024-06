Negociaciones por el cierre de planta de Minas están "estancadas"

La otra mesa es la que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que se desarrollaron tres reuniones en tres días consecutivos. El mes pasado había concluido con la presentación de una contrapropuesta por parte de los trabajadores a la empresa, la cual pidió tiempo para responder.

Negociaciones "estancadas"

Acerca de las negociaciones, el presidente del sindicato de Pilsen, Fernando Ferreira, dijo que si bien se sigue trabajando en las dos mesas de negociación, la FNC “aún no levantó el cierre de la planta de Minas”, condición que había solicitado el sindicato para terminar el conflicto, según publica este lunes La Diaria.

Consultado sobre qué sabe el sindicato sobre la marcha de las conversaciones en la mesa que depende del MIEM, respondió: “No tenemos prácticamente información. Lo único que sí sabemos es que viene muy lenta”. Acerca de cómo califica actualmente las negociaciones, dijo que están “estancadas” y que el éxito de las conversaciones depende de las dos mesas de manera simultánea, no de una sola.

El sindicato de Pilsen propuso a la FNC que haya 74 trabajadores fijos en la planta de Minas. Al respecto, Ferreira señaló que no saben “qué pasará”, dado que, al no existir avances, la empresa ni aprueba ni rechaza esa cantidad de empleados en Lavalleja y tampoco levanta el cierre de la planta en ese departamento, por lo que no hay elementos que permitan visualizar un avance que deje satisfechas a ambas partes.

Para los próximos días, en principio, no hay pactadas nuevas reuniones.