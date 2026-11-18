En este único encuentro de la Comisión, posterior al del Plenario de la Cámara de Diputados de la semana pasada, todos los integrantes apoyaron la propuesta (con 6 votos en 6 presentes) y resolvieron el pasaje inmediato a Cámara “lo que podría darse este miércoles o en la próxima sesión ordinaria”, informaron.

“El proyecto otorga 8 horas anuales a padres, madres, tutores y responsables de menores para asistir a eventos de interés para el estudiantado y la familia”, informó el Frente Amplio. Cada salida no podrá superar las 4 horas “y deberá presentarse un certificado de asistencia del centro de estudio”, aclararon.

El vocero

“Esto es muy importante”, dijo el diputado frenteamplista Daniel Diverio. “Si logramos aprobarlo rápidamente podremos generar condiciones de que tanto padres, madres o tutores y tutoras puedan empezar a participar en actividades escolares o policiales”, valoró. “Justamente en fin de curso”, ejemplificó.

Este proyecto “es central para la vinculación de las familias, de los hogares a los centros educativos” y es “un reclamo permanente, no solamente de los educadores, sino también de las familias”, recalcó.

En los actos centrales “donde muchas veces a los gurises y las gurisas les toca bailar el pericón, cantar el himno” que los padres puedan “estar presente ahí, que levanten la mirada y encontrar a su padre, su madre, su referente en un día tan emotivo, es importante”, evaluó.

También “ante la convocatoria de los educadores, a veces a algunas reuniones para ver el desarrollo de los estudiantes, es muy importante la presencia de sus principales referentes en esas reuniones”, admitió.

“Muchas veces se trata de suplantar con alguna vecina, vecino o algún otro familiar, pero no es lo mismo que te presente justamente el responsable de esas niñas, niños y adolescentes”, subrayó. “Es importante que este proyecto de ley pueda avanzar y generar mejores condiciones para el desarrollo educativo de todos los niñas y niños uruguayos”, sostuvo.

Los empresarios “dicen que ellos comparten el espíritu, que tienen alguna preocupación por el costo que tendría esto”, comentó. Pero “estamos hablando de 8 horas al año, hay un costo, pero no es significativo para el resultado que tiene en la vida de las niñas, niños y adolescentes”, concluyó.

Reclamo sindical

El martes pasado “ante el atraso del abordaje del proyecto de ley que establece licencias especiales, para el acompañamiento de actividades educativas de niñas, niños y adolescentes” el PITCNT emitió una declaración en la que “manifiesta su preocupación por el enlentecimiento” del proyecto de Ley.

El secretariado ejecutivo expresó que cree que “este proyecto, al permitir un mayor acompañamiento de las actividades educativas, contribuye directamente al quehacer educativo de las infancias”.

“Es notorio que su aprobación inmediata puede generar condiciones favorables desde ahora mismo, para la finalización de este año curricular”, destacaron. Por lo tanto exhortaron “al Parlamento nacional a que desarrolle los esfuerzos para aprobar prontamente el mencionado proyecto de ley”.