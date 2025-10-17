Paro de maestros en Montevideo este lunes tras agresión a docente

Medidas y consecuencias del paro

La medida de fuerza, que implica la paralización de actividades en todos los centros de Montevideo, incluirá una asamblea de maestros el mismo lunes.

Ademu Montevideo expresó su profunda preocupación ante la diversidad de situaciones de violencia y la exposición de docentes, familias y alumnos, señalando la "necesidad de ocuparnos para encontrar, junto con la administración pública, una solución".

El sindicato ha convocado a una conferencia de prensa este viernes a las 18:00 horas para brindar mayores detalles sobre la agresión y la medida resuelta.

Como es habitual en este tipo de paros, se espera que la alimentación de los escolares se vea afectada en aquellos centros que adhieran a la medida y cierren sus comedores. Ante esto, las autoridades de Primaria habitualmente disponen la reubicación de la alimentación para los niños afectados en otras escuelas cercanas.