Grave situación

Paro de maestros en Montevideo este lunes tras agresión a docente

Tras un problema de convivencia en la Escuela 172 de Malvín, una docente fue atacada a golpes por la madre de una alumna. ADEMU para el lunes 20.

Ademu para este lunes por agresión a una docente.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) de Montevideo ha convocado a un paro de 24 horas en todas las escuelas de la capital para el próximo lunes 20 , en respuesta a la grave agresión sufrida por una docente de la Escuela N°172, ubicada en Malvín (Caldas y Avda. Italia), a manos de la madre de una alumna.

El incidente, ocurrido en la mañana de este viernes, se desencadenó luego de que la docente convocara a la madre a una reunión por un problema de convivencia que involucró a cuatro niñas de sexto año el día anterior. Según las denuncias de Ademu, la mujer asistió con una actitud agresiva y, acompañada por otra de sus hijas, agredió a la maestra propinándole patadas y golpes.

A causa del ataque, la docente —trasladada a esta escuela de tiempo extendido hace un año— debió ser atendida por una emergencia móvil debido a las lesiones y el fuerte estrés sufrido. Se radicó la denuncia correspondiente en la Seccional 11, donde ya declararon tanto la víctima como la agresora.

Medidas y consecuencias del paro

La medida de fuerza, que implica la paralización de actividades en todos los centros de Montevideo, incluirá una asamblea de maestros el mismo lunes.

Ademu Montevideo expresó su profunda preocupación ante la diversidad de situaciones de violencia y la exposición de docentes, familias y alumnos, señalando la "necesidad de ocuparnos para encontrar, junto con la administración pública, una solución".

El sindicato ha convocado a una conferencia de prensa este viernes a las 18:00 horas para brindar mayores detalles sobre la agresión y la medida resuelta.

Como es habitual en este tipo de paros, se espera que la alimentación de los escolares se vea afectada en aquellos centros que adhieran a la medida y cierren sus comedores. Ante esto, las autoridades de Primaria habitualmente disponen la reubicación de la alimentación para los niños afectados en otras escuelas cercanas.

