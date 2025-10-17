La Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) de Montevideo ha convocado a un paro de 24 horas en todas las escuelas de la capital para el próximo lunes 20 , en respuesta a la grave agresión sufrida por una docente de la Escuela N°172, ubicada en Malvín (Caldas y Avda. Italia), a manos de la madre de una alumna.
Grave situación
Paro de maestros en Montevideo este lunes tras agresión a docente
