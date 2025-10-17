Luego de tres meses de inactividad, la Planta 14 de Conaprole en Rivera reabrió sus puertas esta mañana, a las 7:00 horas. La reapertura se concretó tras varias rondas de negociación en el ámbito tripartito con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).
Fin del conflicto
Planta 14 de Conaprole en Rivera reabrió desde este viernes
La situación en la planta de Conaprole logró destrabarse la semana pasada, luego de que el sindicato mantuviera una reunión clave con el presidente Orsi.