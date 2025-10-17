Planta 14 de Conaprole en Rivera reabrió desde este viernes.

La situación logró destrabarse la semana pasada, luego de que el sindicato mantuviera una reunión clave con el presidente de la República, Yamandú Orsi, lo que facilitó un primer acuerdo y la confirmación de la fecha de reapertura.

Con la nueva operativa logística, la planta comenzará a emplear a unas nueve personas, con la esperanza de incrementar la actividad.

La AOEC celebró la reapertura como un hito para el departamento y reiteró su compromiso de seguir negociando en las instancias tripartitas con el MTSS hasta el 31 de diciembre para lograr el objetivo final: que la planta recupere la producción industrial.

"Una de las prioridades que tiene el sindicato es mantener la industrialización. Nuestro camino y compromiso es para que se reconozca el norte de nuestro país y no se desindustrialice", aseguró la AOEC en su comunicado.