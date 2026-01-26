PIT-CNT convocó a actividad en la UdelaR para tratar "la agresión imperialista en Venezuela"

En ese sentido, explicó que hay que desarrollar "acciones que desde una perspectiva de solidaridad, intente generar las condiciones para frenar esto que es absolutamente peligroso".

A partir de la iniciativa del Comité Uruguayo Antiimperialista con Cuba y los pueblos del mundo, el PIT-CNT difunde dos actividades: la primera se trata de una ponencia en el Paraninfo de la Universidad de la Republica este jueves a las 18:00.

"Va a estar en tratamiento la agresión imperialista en Venezuela y los retos y los desafíos del derecho internacional", adelantó Abdala. Del evento participaran académicos vincilados al Derecho Internacional como Claudia Roca de la Argentina, Enrique Santiago de España e Ismael Blanco, catedrático de la Facultad de Derecho de la UdelaR.

"Estamos convocando a toda la ciudadanía a hacerse presente el día jueves a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad para poner el corazón, para que la solidaridad antiimperialista efectivamente se se vaya difundiendo por toda la sociedad uruguaya", añadió Abdala.

La segunda actividad será este viernes a las 18:00 en la explanada de la UdelaR: "Tendremos una actividad con más de 16 artistas en donde se va a hacer énfasis, en el canto, en el arte, en la poesía, porque también estas batallas tienen que ver no solamente con la razón, sino con la emoción", dijo Abdala.

"Hay que llenar de sensibilidad la lucha por la vida de nuestros pueblos, contra la agresión del imperialismo norteamericano, contra la agresión de los más poderosos, que solamente se frenará si logramos que nuestros pueblos, en definitiva, levanten concretamente una bandera por la paz en en particular porque América Latina siga siendo un territorio de paz y no prosperen estos mecanismos tan aberrantes", concluyó Abdala.

Conferencia de prensa: