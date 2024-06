Pit-Cnt denuncia este martes al gobierno por persecución ilegal a Abdala

Respaldo de los sindicatos para Abdala

Abdala fue respaldado este lunes por su sindicato, la Untmra (metalúrgicos), ante "el acoso y persecución que sufrió de parte del Poder ejecutivo tiempo atrás". En un comunicado, ese sindicato expresó que "hoy sabemos que hasta el mismo presidente de la República, Luis Lacalle Pou, estuvo en conocimiento del seguimiento ilegal a nuestro compañero".

El Comité Ejecutivo de la Untmra aseguró que "se continuará monitoreando la situación para resolver qué medidas políticas y/o jurídicas son necesarias".

El presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Daniel Diverio, destacó el “bajo perfil” de Abdala en este caso y señaló que se trata de un “ataque” no solamente a la central sindical, sino que está “tratando de debilitar el conjunto del movimiento sindical, y también un escenario complejo en cuanto a la libertad y la democracia”. “Es una práctica (el espionaje) que no sé si todos pensábamos que no ocurría más, pero por lo menos hace mucho tiempo que no se veía esta situación”, según publica este martes La Diaria.

Por su lado, el integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt Fernando Gambera sostuvo que “hay que tratar de que la pelota esté en la cancha de ellos (por el gobierno) y que quede claro quién es victimario y quién es víctima”.