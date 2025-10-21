Puerto: continúan negociando y el sindicato convocó a una asamblea para este martes

El conflicto en el puerto viene generando dificultades y perdidas importantes al país y si bien hay negociaciones abiertas, el humo blanco todavía no aparece. Este lunes y luego de casi seis horas de reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y tras varios cuartos intermedios por el conflicto en el puerto de Montevideo, las partes continúan sin llegar a un acuerdo. El encuentro concretado este lunes tuvo como última instancia un cuarto intermedio entre el MTSS y Katone Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— en el que se especificaron detalles en la redacción de la propuesta presentada al Sindicato Único Portuario (Supra) y que serían enviados ayer a la tarde. Sin embargo, fuentes del gremio señalaron que no recibieron la devolución y se convocó asamblea general para hoy al mediodía, por lo que la TCP comunicó que este martes no recibirá camiones.