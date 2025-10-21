Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales Orsi |

Conflicto

Puerto: continúan negociando y el sindicato convocó a una asamblea para este martes

“Nuestra intención es que se resuelva rápido”, señaló la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Ejecutivo busca una rápida solución para el conflicto en el Puerto.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El conflicto en el puerto viene generando dificultades y perdidas importantes al país y si bien hay negociaciones abiertas, el humo blanco todavía no aparece. Este lunes y luego de casi seis horas de reunión en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y tras varios cuartos intermedios por el conflicto en el puerto de Montevideo, las partes continúan sin llegar a un acuerdo. El encuentro concretado este lunes tuvo como última instancia un cuarto intermedio entre el MTSS y Katone Natie —principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)— en el que se especificaron detalles en la redacción de la propuesta presentada al Sindicato Único Portuario (Supra) y que serían enviados ayer a la tarde. Sin embargo, fuentes del gremio señalaron que no recibieron la devolución y se convocó asamblea general para hoy al mediodía, por lo que la TCP comunicó que este martes no recibirá camiones.

“Nuestra intención es que se resuelva rápido”, señaló la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, durante algunos minutos de receso entre las negociaciones. “Tenemos claro que es un sector clave para el país y por eso (tenemos) la voluntad de resolverlo en las próximas horas”, dijo.

La posición de Orsi

El presidente de la República, Yamandú Orsi, también hizo referencia al conflicto en el puerto este lunes durante la celebración del Día de la Construcción y señaló: “No he sentido hasta ahora la necesidad de entrar a escena para plantear algo distinto a lo que el gobierno a través de sus ministros viene planteando” y agregó que no se evalúa la posibilidad de declarar la esencialidad en el puerto. “Por el bien del país, lo mejor que puede pasar es que haya acuerdo, porque si una de las partes sale perdiendo no es la mejor señal que el país necesita”.

El principal motivo por el que se desató el conflicto fue la implementación del sistema operativo Navis N4, que los trabajadores entendían que podía eliminar puestos de trabajo, por lo que el pasado 2 de octubre se declararon en asamblea permanente. Días más tarde y mediante la intervención del Poder Ejecutivo, los trabajadores levantaron las medidas gremiales y establecieron un ámbito de negociación durante los diez días siguientes que vencieron el pasado sábado.

