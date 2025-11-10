Hacete socio para acceder a este contenido

Jornada de paro

Sindicato de docentes ocupó el CFE y denunció "desidia" de las autoridades

El sindicato de formación en educación (Sidfe) ocupó el CFE este lunes y alertó que, al final del periodo, el presupuesto será menor al actual.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) protagoniza este lunes una jornada de paro y ocupación del local del Consejo de Formación en Educación (CFE), ubicado en Río Negro y Gardel, en rechazo a "los recortes y cierre de cursos". En un comunicado emitido este lunes, denunció "desidia" y "falta de planificación" por parte de las autoridades.

La medida sindical se inscribe en un contexto de movilización nacional de gremios docentes y estudiantiles que reclaman un incremento presupuestal para la educación.

En la misiva, el Sidfe cuestionó que las declaraciones del presidente Yamandu Orsi durante la campaña, afirmando que la educación sería una prioridad, contrastan con las acciones del Poder Ejecutivo. "No solo está lejos de cumplir con la promesa del 6% del PBI para enseñanza, sino que al final del periodo, de no cambiar la asignación de rubros, el porcentaje será aún menor que el anual".

Además de la preocupación por el presupuesto, el Sidfe se pronunció sobre la situación de violencia en entornos educativos que, según sostuvieron, "debería ser atendida no cuando el fenómeno se produce, sino como parte de una política de largo plazo y transversal de la ANEP".

El detonante de la ocupación

La "lentitud" y "desidia" de las autoridades son mencionadas por el sindicato como el detonante directo de la ocupación en el CFE. Denunciaron que las presentes autoridades del subsistema "ha llevado a decisiones erradas, improvisadas y contrarias a los postulados que se habían establecido al asumir".

En tal sentido, el sindicato detalló los efectos de estás políticas, mencionando que "recién el día de hoy y después de haber ocupado nos está llegando la oferta educativa de algunos centros, sin contar con el listado completo para el 2026". Esta situación es catalogada por el gremio docente como "una demostración de la falta de planificación de una administración que quiere hacer el mayor recorte de la historia de la Formación en Educación sin conocer en su totalidad la realidad".

El impacto de los recortes en la formación docente es tangible, según el gremio. Los sindicatos afirmaron que en los datos preliminares "se eliminaban más de 200 grupos, lo que afecta la trayectoria educativa de miles de estudiantes y el trabajo de decenas de docentes". Sostuvieron que "el efecto dominó de estos recortes afectará a todos los subsistemas de la ANEP", ya que se obligaría a los docentes del CFE a "elegir horas en UTU, Primaria y Secundaria, llevando al desempleo de las y los docentes más jóvenes".

Para finalizar, sugirieron que "en formación en educación es necesario dar marcha atrás y sentarse en una mesa de negociación durante 2026 para acordar la oferta educativa de 2027". "Hoy la educación se moviliza y necesita ser escuchada", concluyeron.

