Sindicales salariales |

nuevo camino

Trabajadores rurales firman convenio con mejoras salariales y cláusulas de género y cuidados

Se establecen cuatro instancias de ajuste salarial —julio de 2025, enero de 2026, julio de 2026 y enero de 2027— y aumentos diferenciados para los mínimos.

Rurales firmaron nuevo convenio.

 MTSS
Por Redacción Caras y Caretas

Los asalariados rurales y las cámaras empresariales firmaron este martes el convenio colectivo que incluye mejoras salariales e incorpora cláusulas de género, cuidados y una partida por útiles escolares a los hijos/as de los trabajadores. El nuevo convenio tendrá vigencia desde el 1.º de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2027.

El acuerdo corresponde al Consejo de Salarios del Grupo n.º 22, correspondiente a ganadería, agricultura y actividades conexas, y al resultado de las negociaciones en el marco de la undécima ronda de los Consejos de Salarios. Tendrá vigencia desde el 1.º de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2027.

Por el acuerdo se establecen cuatro instancias de ajuste salarial —julio de 2025, enero de 2026, julio de 2026 y enero de 2027— y define incrementos diferenciados para los salarios mínimos por categoría en los subsectores de arroz, tambos y resto de las actividades comprendidas en el grupo madre. Asimismo, se fijaron los valores de salarios mínimos mensuales y jornales para las dos primeras etapas del convenio y se acordó no aplicar el correctivo correspondiente a la décima ronda de Consejos de Salarios.

Para los salarios por encima del mínimo, se dispusieron ajustes nominales diferenciados según franjas salariales, así como la eventual aplicación de correctivos intermedios cuando corresponda.

Además, prevé además dos correctivos por inflación durante su vigencia: uno intermedio, en julio de 2026, condicionado a la evolución de la inflación subyacente, y un correctivo final al cierre del acuerdo, vinculado al IPC general, aplicables únicamente en más y bajo condiciones específicas según el nivel salarial.

Destacan convenio

Tras la firma del acuerdo, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, destacó que se trata de un acuerdo tripartito firmado por "todas las gremiales empresariales del sector rural y sus respectivos sindicatos”.

Subrayó que abarca a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras rurales. Barrios remarcó especialmente la importancia de haber alcanzado un entendimiento en un sector con antecedentes de dificultad para cerrar acuerdos, señalando que “no solamente llegamos a un acuerdo, sino además se incluyen beneficios, licencia de cuidados, set escolar, otras dimensiones que hacen a la vida del trabajador”.

Trabajadores ven nuevo camino

Mientras tanto, la representante de los trabajadores, María Flores, señaló que el acuerdo tiene un valor particular por el reconocimiento de derechos largamente reclamados. “Por primera vez los rurales somos reconocidos en algunos puntos”, y mencionó especialmente la creación de una partida extraordinaria para set escolar, de hasta $2.000 por hijo, así como la incorporación de una cláusula de género que contempla dos días anuales para cuidados y exámenes médicos.

El convenio incorpora una licencia por cuidados de hasta dos días anuales con goce de sueldo, destinada a atender situaciones de cuidado de familiares directos, y una partida extraordinaria no salarial para set escolar, a abonarse en febrero de 2026 y 2027, dirigida a trabajadores con ingresos de hasta $ 40.000 nominales y sujeta a la acreditación correspondiente.

Valoró que el acuerdo abre un nuevo camino en la negociación colectiva del sector, destacando que, más allá de los puntos que quedaron pendientes, se trata de “empezar a caminar sobre un montón de puntos” que mejoran las condiciones de trabajo y reconocen integralmente la realidad de quienes se desempeñan en el medio rural.

