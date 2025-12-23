Trabajadores rurales firman convenio con mejoras salariales y cláusulas de género y cuidados

Para los salarios por encima del mínimo, se dispusieron ajustes nominales diferenciados según franjas salariales, así como la eventual aplicación de correctivos intermedios cuando corresponda.

Además, prevé además dos correctivos por inflación durante su vigencia: uno intermedio, en julio de 2026, condicionado a la evolución de la inflación subyacente, y un correctivo final al cierre del acuerdo, vinculado al IPC general, aplicables únicamente en más y bajo condiciones específicas según el nivel salarial.

Destacan convenio

Tras la firma del acuerdo, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, destacó que se trata de un acuerdo tripartito firmado por "todas las gremiales empresariales del sector rural y sus respectivos sindicatos”.

Subrayó que abarca a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras rurales. Barrios remarcó especialmente la importancia de haber alcanzado un entendimiento en un sector con antecedentes de dificultad para cerrar acuerdos, señalando que “no solamente llegamos a un acuerdo, sino además se incluyen beneficios, licencia de cuidados, set escolar, otras dimensiones que hacen a la vida del trabajador”.

Trabajadores ven nuevo camino

Mientras tanto, la representante de los trabajadores, María Flores, señaló que el acuerdo tiene un valor particular por el reconocimiento de derechos largamente reclamados. “Por primera vez los rurales somos reconocidos en algunos puntos”, y mencionó especialmente la creación de una partida extraordinaria para set escolar, de hasta $2.000 por hijo, así como la incorporación de una cláusula de género que contempla dos días anuales para cuidados y exámenes médicos.

El convenio incorpora una licencia por cuidados de hasta dos días anuales con goce de sueldo, destinada a atender situaciones de cuidado de familiares directos, y una partida extraordinaria no salarial para set escolar, a abonarse en febrero de 2026 y 2027, dirigida a trabajadores con ingresos de hasta $ 40.000 nominales y sujeta a la acreditación correspondiente.

Valoró que el acuerdo abre un nuevo camino en la negociación colectiva del sector, destacando que, más allá de los puntos que quedaron pendientes, se trata de “empezar a caminar sobre un montón de puntos” que mejoran las condiciones de trabajo y reconocen integralmente la realidad de quienes se desempeñan en el medio rural.