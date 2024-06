Sindicato pesquero se refirió a "intereses" detrás del "arrebato represivo"

Desde el sindicato, recordaron que están hace seis meses sin trabajo y responsabilizaron "lock out empresarial" por "no querer salir a usufructuar sus permisos de pesca y dejar de rehenes sin cobrar un peso a los trabajadores". "Venimos hace meses padeciendo el piquete empresarial, que nos impide trabajar, piquete para el cual no hay dureza ni represión por parte de las autoridades".