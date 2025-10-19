Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sindicales Sindicatos |

hablando

Tregua en el puerto: sindicato anuncia estar a la orden y el lunes vuelven a negociar

El conflicto en el puerto de Montevideo se originó por el anuncio de la puesta en práctica de un nuevo sistema informático.

Puerto de Montevideo en conflicto.

Puerto de Montevideo en conflicto.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Negociaciones de última hora encabezadas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, respecto al conflicto en el puerto de Montevideo, permitieron flexibilizar las posiciones. Desde el sindicato se informa que “a partir de las 23hs de hoy domingo 19 estarán a la orden para trabajar con normalidad”-

Para deste lunes 20 de octubre está convocada una nueva reunión tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) a efectos de continuar trabajando para llegar a un acuerdo entre las partes, “siempre apostando al diálogo y buena fe de la empresa y el sindicato en la negociación”, según pudo saber Caras y Caretas de fuentes del MTSS.

Diálogo y conflicto

Tras 10 días de negociaciones el sábado el Sindicato Único Portuario (Supra) resolvió rechazar la propuesta de la empresa y declararse en nueva asamblea permanente hasta el lunes. Por este motivo, Terminal Cuenca del Plata (TCP), principal accionista de la terminal de contenedores del puerto, advirtió que no se recibirán camiones ni se realizarán otras actividades.

"Nos dirigimos a ustedes con carácter urgente para expresar nuestra profunda preocupación ante la reciente actuación del Sindicato, la cual consideramos irresponsable y perjudicial para el funcionamiento de nuestra terminal", señaló la empresa en un comunicado.

"En caso de que (el retorno de actividades) no ocurra, TCP procederá a denunciar formalmente el convenio vigente, conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta, por incumplimiento, y esta vez sin posibilidad de reinstalación en el corto plazo", insistió la empresa.

El conflicto en el puerto montevideano se originó por la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático. Este es rechazado por el sindicato de la empresa. Argumenta el SUPRA que su puesta en funcionamiento provocará la pérdida de puestos de trabajo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar