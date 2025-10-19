Negociaciones de última hora encabezadas por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, respecto al conflicto en el puerto de Montevideo, permitieron flexibilizar las posiciones. Desde el sindicato se informa que “a partir de las 23hs de hoy domingo 19 estarán a la orden para trabajar con normalidad”-
Tregua en el puerto: sindicato anuncia estar a la orden y el lunes vuelven a negociar
El conflicto en el puerto de Montevideo se originó por el anuncio de la puesta en práctica de un nuevo sistema informático.