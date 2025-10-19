Tregua en el puerto: sindicato anuncia estar a la orden y el lunes vuelven a negociar

"Nos dirigimos a ustedes con carácter urgente para expresar nuestra profunda preocupación ante la reciente actuación del Sindicato, la cual consideramos irresponsable y perjudicial para el funcionamiento de nuestra terminal", señaló la empresa en un comunicado.

"En caso de que (el retorno de actividades) no ocurra, TCP procederá a denunciar formalmente el convenio vigente, conforme a lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta, por incumplimiento, y esta vez sin posibilidad de reinstalación en el corto plazo", insistió la empresa.

El conflicto en el puerto montevideano se originó por la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema informático. Este es rechazado por el sindicato de la empresa. Argumenta el SUPRA que su puesta en funcionamiento provocará la pérdida de puestos de trabajo.