15.000 niños menos en este inicio de cursos estaría vinculado a baja natalidad aseguró Salsamendi

Menos grupos superpoblados

Uno de los datos más concretos que dejó el arranque del año es la reducción de grupos con alta cantidad de estudiantes.

En marzo de 2025 había 900 grupos con 30 alumnos o más; este año la cifra bajó a 400. La disminución es significativa y responde tanto a la caída demográfica como a una planificación que buscó redistribuir matrícula y cargos docentes.

Sin embargo, los grupos numerosos siguen siendo “uno de los desafíos”, admitió Salsamendi. Para esos casos, Primaria estrena en 2026 una nueva figura: los llamados “maestros flexibilizadores”.

¿Qué son los “maestros flexibilizadores”?

Se trata de docentes que no tienen un grupo fijo a cargo y que quedan a disposición de la dirección de cada escuela.

“Son maestros sin clase a cargo, para que cada escuela los destine como crea conveniente”, explicó la directora. En la práctica, podrán: Formar duplas pedagógicas en grupos grandes; reforzar áreas específicas con mayores dificultades; acompañar procesos de inclusión o trayectorias educativas frágiles y apoyar proyectos institucionales definidos por cada centro.

La medida apunta a dar mayor autonomía a las escuelas para responder a su realidad. En los grupos más numerosos, por ejemplo, el trabajo en dupla permite dividir tareas, reforzar la atención personalizada y mejorar el seguimiento de los aprendizajes.

Infraestructura: más presupuesto, obras pendientes

Otro de los desafíos señalados por las autoridades hoy en rueda de prensa es la infraestructura. Persisten centros con reparaciones pendientes o necesidades de ampliación, especialmente en zonas de crecimiento demográfico.

Salsamendi indicó que el presupuesto destinado a obras aumentó un 55%, con el objetivo de acelerar intervenciones y mejorar las condiciones edilicias. Desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se ha insistido en que la inversión en infraestructura es clave para acompañar cualquier transformación pedagógica.