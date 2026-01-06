6 de enero: las Llamadas de San Baltasar abren el calendario carnavalero. 

Las Llamadas de San Baltasar son una de las expresiones culturales más antiguas de Montevideo, con profundas raíces en la cultura afrouruguaya. El desfile rinde homenaje a San Baltasar, tradicionalmente asociado al Rey Mago negro, y recuerda las celebraciones que las comunidades afrodescendientes realizaban desde el siglo XIX, combinando religión, identidad y resistencia cultural.

Se le conoce como el "Santo Cambá" (del guaraní kambá, que significa "negro") y es el "Santo Rey del Candombe".

Hoy es la cita

En esta edición participarán 35 comparsas de candombe, que desfilarán con sus cuerpos de baile, vedettes, estandartes y cuerdas de tambores. El público podrá disfrutar de una jornada cargada de ritmo y color, con la presencia de agrupaciones históricas y nuevas expresiones del candombe montevideano.

Según el orden previsto, las primeras comparsas en salir serán Las Mamas, Mundo Afro y Ansina Tradición, mientras que La Red será la encargada de cerrar la jornada, alrededor de las 21:40.

El evento es de entrada libre y gratuita y cuenta con un operativo especial de organización y seguridad coordinado por la Intendencia de Montevideo, el Ministerio del Interior y otros organismos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del desfile y la seguridad del público.