La sequía vuelve a encender alarmas en Colonia y amenaza la producción agropecuaria

Desde el punto de vista económico, el impacto es directo. La lechería y la ganadería intensiva de carne enfrentan un escenario de estrés térmico para el ganado, lo que compromete rendimientos, calidad de la producción y, en última instancia, los ingresos de los productores. En una zona donde la actividad agropecuaria es pilar del empleo y del movimiento comercial, la sequía se traduce rápidamente en caída de facturación, aumento de costos y riesgo de pérdida de mercados.